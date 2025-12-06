Ducati, pazza idea Quartararo: MotoGP sconvolta in pochi attimi

Sconvolto il Circus in modo incredibile: ora, la Ducati guarda al francese che non è contento del suo team!

Durante l’anno in Ducati Lenovo si sono succedute polemiche, voci ed indiscrezioni su possibili cambiamenti in griglia con il pilota che un tempo era l’uomo su cui il team puntava direttamente, Francesco Bagnaia, che è sceso nelle gerarchie dietro Marc Marquez. Inevitabile, visto che lo spagnolo è stato semplicemente perfetto fino alla caduta in Indonesia.

La squadra rossa ha già confermato che nel 2026, saranno lo stesso Marc e Pecco a guidare una GP-26 nel team principale – una terza la porterà Alex Marquez in virtù dei buoni risultati ma in Gresini – e che non ci saranno grandi cambiamenti al livello di squadra, personale e soprattutto piloti. Eppure, una possibilità per un grande nome di guidare una Ducati è ancora viva, secondo vari esperti.

Fabio Quartaro, campione nel 2021, ha avuto un’altra annata estenuante fatta di grandi abilità tenute “al guinzaglio” a causa di una moto non competitiva quanto l’atleta avrebbe voluto: per El Diablo l’annata è stata molto condizionata dalle prestazioni della sua Yamaha e lo stesso Quartaro ha fatto capire chiaramente cosa pensa: o la V-4 si dimostra migliore, o si cambia team…

Quartaro in Ducati: non è impossibile

L’approdo del turco Toprak Razgatlioglu dalla SBK alla MotoGP in un team satellite segnala che c’è qualche tensione tra Quartaro e il team Yamaha Monster Energy come prova il fatto che il manager di Toprak abbia come obiettivo stagionale quello di rendere il suo protetto il pilota su Yamaha più veloce della griglia, sfidando lo stesso francese. Ma forse, già dal 2027 Quartaro non correrà nemmeno più con la storica squadra giapponese.

Come analizzato giustamente da Corsedimoto.com, sia Quartaro che Acosta: “Saranno grandi protagonisti del mercato piloti. I due talenti che non sono stati messi nella condizione di correre al meglio”. Due grandi piloti in cerca di moto più veloci e che, di conseguenza, ora come ora possono guardare solo a Ducati visto che in Aprilia sembra che i giochi siano chiusi da tempo.

Durante la stagione, Quartaro stesso non ha escluso un approdo in un team satellite – sicuramente non di Yamaha viste le dichiarazioni – pur di tornare alla vittoria, rinunciando anche a molti soldi pur di provare il brivido di correre ancora per le prime posizioni della griglia: “Ho pensato molto al desiderio di vincere di nuovo con Yamaha, ma in questo momento la voglia di vincere di nuovo prevale su questo”, le sue parole. Cosa farà nel 2027 dipenderà solo da come la V-4 andrà il prossimo anno.