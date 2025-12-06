Minacce shock via social alle mogli dei calciatori viola dopo la sconfitta contro il Sassuolo: “Speriamo vi muoiano i figli di cancro”. Un messaggio bruttissimo da condannare decisamente.

Si fa sempre più complicata la situazione in casa Fiorentina, i viola sono sempre più ultimo in Serie A. La brutta sconfitta sul campo del Sassuolo, oltre a complicare ulteriormente la situazione in classifica della squadra di Paolo Vanoli, ha scatenato gli istinti più beceri di una parte della tifoseria. Istinti che tramite i social si sono concretizzati con messaggi come quello ricevuto e denunciato dalla moglie di Dodo: “Speriamo vi muoiano i figli di cancro”. Un messaggio orribile e da condannare con tutto il mondo Fiorentina che ora deve compattarsi alla ricerca di una salvezza diventata un miraggio.

Fiorentina, insulti shock alle famiglie dei calciatori

Diverse fidanzate dei calciatori viola hanno ricevuto ripetute minacce di morte o messaggi molto simili. Molte di loro hanno già sporto denuncia, alcune si sono anche esposte in prima persona. Tra di loro la moglie di Dodô, Amanda Ferreira, rendendo pubblici alcuni commenti sotto un suo post, in cui si augura la morte ai figli del brasiliano. Amanda si è sfogata avvisando il “tifoso” che verrà denunciato attaccandolo e pubblicandone nome e cognome. Il commento del tifoso recitava: “Speriamo vi muoiano i figli di cancro“.

Parole orribili, un augurio che mai si dovrebbe fare. Un attacco ingiustificato e osceno quello di questo “tifoso” ma non solo verso persone completamente irresponsabili e non collegate al momento del gruppo squadra come le famiglie dei calciatori. I risultati di campo sicuramente non stanno dando ragione ai gigliati ma quello che è accaduto nel post partita tramite social è assolutamente da condannare e da punire per far si che certi tipi di episodi assolutamente inaccettabili smettano di ripetersi.

Il messaggio della moglie di Dodo

Così la moglie di Dodo tramite le proprie storie Instagram: “Imbecille, rispondimi!!! Sei una persona amareggiata e infelice. Ecco la tua faccia, così tutti possono vedere che PEZZO DI SPAZZATURA sei. Aspettatevi la polizia a casa vostra!!! Internet non è una terra senza legge dove potete dire quello che volete e farla franca. BASTA. TUTTO HA UN LIMITE. Aspettate la vostra causa, perché andrò all’inferno a cercarvi“. Questo il messaggio mandato al “tifoso”, anche taggato dalla moglie di Dodo, dopo che nel post partita sono stati superati in modo inaccettabile i limiti.