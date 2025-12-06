Hamilton, addio alla Ferrari: basta una frase

Dopo una sola stagione con la Rossa, l’addio di Hamilton potrebbe essere ormai vicino: una frase in particolare crea dubbi sulla permanenza

La prima stagione di Lewis Hamilton in Ferrari è stata caratterizzata da luci e ombre. Fin dai primi mesi l’attenzione si è concentrata tutta sull’ex campione del mondo con la Mercedes: dopo 12 anni e una serie di record che hanno segnato la storia della Formula 1, Hamilton ha scelto di iniziare una nuova avventura con la Rossa. Tuttavia, per il britannico le difficoltà non sono mancate.

La sua esperienza con la Ferrari è stata fin da subito complessa e, a fronte di molti ostacoli, le soddisfazioni sono state poche, come la vittoria nella sprint race in Cina. Il percorso del sette volte campione del mondo è stato costellato da numerose insidie: un errore in Olanda lo ha costretto al ritiro, comportando anche una penalità di cinque posizioni nella griglia di partenza a Monza. A Baku è stato eliminato in Q2 e riesce a limitare i danni con un ottavo posto finale. Una stagione altalenante, dunque, ben lontana dalle aspettative iniziali.

In questo contesto, alcune indiscrezioni, alimentate soprattutto da un particolare annuncio, hanno sollevato dubbi su un possibile imminente addio di Hamilton alla Ferrari dopo una sola stagione.

Ferrari, addio vicino di Hamilton: un annuncio desta sospetti

Il pilota britannico si prepara ora a concludere la sua prima annata in rosso e, nonostante questa sia probabilmente la sua stagione peggiore in termini di risultati, Hamilton ha voluto dedicare un messaggio di ringraziamento al suo team e ai tifosi della Ferrari alla vigilia dell’ultima gara dell’anno. Su Instagram ha condiviso foto e video insieme al team, accompagnati da parole di gratitudine che testimoniano comunque il legame creato con la Scuderia.

“È surreale far parte di questa squadra e, tra alti e bassi, quest’anno mi ha cambiato la vita. Dopo questo fine settimana avrò più tempo per riflettere davvero sulla stagione, ma per ora voglio ringraziare tutti i membri di questa squadra per essersi presentati ogni giorno e aver lottato costantemente per il successo. Ce la faremo e lo faremo insieme. Concentriamoci completamente sull’ultima gara, ci sentiamo presto“, ha scritto su Instagram il britannico.

Ma se all’inizio le aspettative erano ben diverse, oggi il suo futuro in Ferrari appare più incerto. Nel suo lungo messaggio ai fan, il dettaglio che ha alimentato maggiormente i sospetti è stata la frase conclusiva: “talk soon”, ovvero “ci sentiamo presto”. Due parole che sembrano aprire nuovi scenari e fanno pensare che il numero 44 possa prendere in considerazione l’idea di chiudere già dopo un solo anno la sua avventura con la Ferrari: la frase finale suggerisce che il pilota possa presto fornire nuove comunicazioni proprio sul suo futuro.

Ora i tifosi osservano con attenzione ogni segnale sul futuro del sette volte campione del mondo, mentre si preparano a salutarlo nell’ultimo impegno stagionale.