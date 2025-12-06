Continua a perdere la Fiorentina. Che dopo il 2-0 della New Balance Arena contro l’Atalanta crolla anche contro il Sassuolo al Mapei Stadium e lo fa per 3-1.

L’ennesima rimonta subita, l’ennesimo ko in una Serie A tragica per la Fiorentina. 6 pareggi e 8 ko un percorso drammatico e che sembra avere un solo punto d’arrivo la Serie B. Dall’altra parte il Sassuolo torna a vincere dopo aver racimolato un punto nelle ultime 2 e sale all’ottavo posto in classifica a 20 punti in classifica. Rendimento da Europa quello dei ragazzi di Grosso che rimontano il rigore di Mandragora e vincono 3-1 con le reti di Volpato, Muharemovic e Ismael Kone. Una gara di grande personalità da parte del Sassuolo che si ora sogna in grande. Fiorentina sempre più nel baratro. Squadra contestata dai tifosi al termine del match.

Sassuolo-Fiorentina, Muharemovic ribalta la viola

Pronti-via e Fiorentina che la sblocca al 8′ con Mandragora. Uscita a vuoto di Muric che colpisce al volto Parisi. Rigore per la Viola. Dal dischetto si presenta Mandragora che non sbaglia e porta avanti la banda Vanoli. Vantaggio illusorio perché al 12′ è già 1-1. Volpato si accentra e calcia, palla che passa in mezzo alle gambe di Ranieri e sorprende De Gea, pari neroverde. Gara che torna a sbloccarsi al 46′. Corner Sassuolo, De Gea non esce con Mandragora che perde la marcatura di Muharemovic. E’ bravo il difensore ex Juve a trovare di testa il 2-1 per gli uomini di Grosso.

Koné la chiude, 3-1 Sassuolo

Ripresa che inizia con un cambio nella Fiorentina. Fuori Sohm dentro Ndour. Al 53′ brutto infortunio per Pinamonti. L’attaccante si fa male in un contrasto. Dentro Cheddira. Grosso manda in campo anche Fadera per Laurienté. Al 57′ gol annullato al Sassuolo per presunto fallo di Volpato su Parisi. Il VAR conferma la decisione in campo di Pairetto. Proteste veementi di Grosso, espulso l’allenatore del Sassuolo. Al 62′ triplo cambio viola. Dentro Viti, Fortini e Piccoli per Ranieri, Parisi e Fagioli. 3 minuti e il Sassuolo fa tris. Gran palla di Volpato per Koné che in inserimento manda un bacino al palo e batte De Gea per il 3-1. Fiorentina che non reagisce più. Nel finale torna in campo anche Kouamé per Dodo. Finisce 3-1. Viola contestata solo a fine match.

Fiorentina, viola contestati a fine gara

Sono stati 3500 i tifosi viola a raggiungere Reggio Emilia per la trasferta contro il Sassuolo. Una gara che non ha dato i frutti sperati in casa Fiorentina, uscita sconfitta 3-1 contro la banda Grosso. La Fiesole ha rispettato quanto accordato con Dzeko post-Atalanta. La contestazione è poi arrivata al termine della partita. La Fiorentina ferma verso la linea dell’area di rigore è stata infatti contestata dai tifosi ma solo dopo la gara. Fischi e cori “Fate ridere” quello che si è sentito meglio, vista l’alta musica allo stadio.