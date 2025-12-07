Liverpool, Salah amaro apre all’addio: “Non è accettabile”

Non solo il 3-3 contro il Leeds con pareggio subito al 96′. Il Liverpool deve incassare un’altra brutta notizia. Mohamed Salah apre infatti all’addio con un intervista in cui ha rilasciato amare dichiarazioni.

Il doppio vantaggio di Ekitiké e la rete del 2-3 di Szoboszlai non sono bastati al Liverpool per mandare ko il Leeds. Il match è infatti terminato 3-3. Mohamed Salah ha infatti lanciato una vera e propria bomba parlando così: “Contro il Brighton andrò a salutare i tifosi. Non so cosa succederà dopo“. Dopo le gare con Inter e Brighton, il calciatore si aggregherà alla rosa dell’Egitto per la Coppa d’Africa e ammette di conoscere ancora il suo futuro. Nel match contro il Leeds, Salah è partita dalla panchina e alla pari di Chiesa non è mai entrato. L’attaccante ha parlato anche di un rapporto con Slot ora non chiaro.

Liverpool, Salah: “Non accetto di essere nuovamente in panchina”

Mohamed Salah ha parlato così a Tv2Sport: “Non è accettabile che io sia nuovamente in panchina… e non so perché stia succedendo a me. Non capisco. Non è accettabile per me, ad essere onesti. Non sono perché succede a me. Mi buttano sotto un autobus. Non credo di essere io il problema, ho fatto del mio meglio sempre per il Liverpool e mi buttano sotto un autobus. Ho avuto un buon rapporto con il tecnico… e poi all’improvviso, NON abbiamo più nessun rapporto. Non so perché. Mi sembra che qualcuno non mi voglia nel club“.

Ancora Salah: “Ho fatto così tanto per il Liverpool e non devo andare tutti i giorni a lottare per la mia posizione perché me lo sono guadagnato. Non sono più grande di nessuno… Futuro? Vedremo cosa succede. Nella mia testa, mi godrò comunque il gioco, anche quando non gioco o non inizio. Vedremo cosa succederà. Saluterò Anfield, poi andrò in Coppa d’Africa… Ho detto alla mia famiglia ‘Venite alla partita contro il Brighton’. Non so se giocherò o meno ma cercherò di godermela perché non so cosa succederà dopo“.

Un futuro tutto da scrivere

Il futuro di Mohamed Salah sembra quindi ancora tutto da scrivere. L’unica certezza al momento è la Coppa d’Africa, dove si presenterà per essere protagonista con la maglia dell’Egitto. Prima le due gare con Inter e Brighton, dove Salah non sa ancora se avrà spazio. L’ultimo match contro il Leeds ha lasciato l’amaro in bocca nel calciatore che non capisce come mai il rapporto con Slot che si era cementificato ora non esista praticamente più. Al rientro dalla Coppa d’Africa, poi, Salah e il Liverpool si dovranno sedere ad un tavolo per capire se l’Egiziano potrà continuare subito ad Anfield o se il futuro dell’attaccante e del club si dovranno separare. A Gennaio o a Giugno…