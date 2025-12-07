Messi immenso anche in MLS: con l’Inter Miami vince il 48esimo trofeo in carriera

L’Inter Miami ha scritto una pagina epica della propria storia, conquistando il primo titolo della sua breve esistenza con una vittoria per 3-1 contro i Vancouver Whitecaps nella finalissima della 2025 MLS Cup. Messi ancora protagonista!

L’Inter Miami ha vinto la 2025 MLS Cup, un risultato storico per il club. La stella assoluta della serata è stata Lionel Messi. Pur non andando a rete, l’argentino ha orchestrato la rimonta decisiva: nei secondi 45 minuti ha fornito due assist clamorosi: il primo al 71′ per Rodrigo De Paul che ha riportato avanti i suoi, il secondo nei minuti di recupero per Tadeo Allende, che ha chiuso i conti e ha regalato alla squadra in cui militano anche Jordi Alba e Sergio Busquets (prossimi al ritiro) un trionfo storico. Per la Pulga si tratta del 48esimo record in carriera!

Messi show! L’Inter Miami trionfa in MLS

Grazie a questa prestazione, Messi è stato premiato come MVP della finale per il suo impatto determinante. Per Inter Miami è una vittoria storica: è la prima MLS Cup della franchigia, e arriva a soli due anni e mezzo dall’arrivo di Messi nel club a luglio 2023.

Per Messi, invece, è il coronamento di una carriera leggendaria anche oltreoceano: dopo aver dominato in Europa con decine di trofei, ora aggiunge alla sua bacheca anche il trofeo più ambito del calcio statunitense. Come lo stesso campione ha dichiarato dopo la partita, “venire in MLS è stato per questo, vincere la MLS Cup”.

Ma non è solo merito dei suoi colpi da maestro: la stagione del club di David Beckham è stata costruita con impegno, ambizione e desiderio di riscatto. Dopo aver vinto la Supporters’ Shield nel 2024, la squadra sapeva che la MLS Cup era l’obiettivo vero. Messi, con la sua leadership e qualità, ha guidato i suoi compagni fino a questo momento.

In una notte piena di emozione, con lo stadio in festa, Messi ha alzato la Philip F. Anschutz Trophy, suggellando un percorso vincente e scrivendo un nuovo capitolo, non solo per la propria carriera, ma anche per la storia dell’Inter Miami e della Major League Soccer.

I 48 trofei di Messi

Nazionale (6 titoli)

1 × Coppa del Mondo FIFA (World Cup)

2 × Copa América

1 × Finalissima

1 × medaglia d’oro olimpica (Olympic Football Tournament 2008)

1 × titolo mondiale Under-20 (FIFA U-20 World Cup 2005)

Barcellona (35 trofei)

10 × La Liga

7 × Copa del Rey

8 × Supercopa de España

4 × UEFA Champions League

3 × UEFA Super Cup

3 × FIFA Club World Cup

Paris Saint‑Germain (3 trofei)

2 × Ligue 1

1 × Trophée des Champions

Inter Miami (4 trofei)