Sinner-Alcaraz, fine dei giochi: lo ha promesso alla mamma

Il duello tra Sinner e Alcaraz può cambiare tutto: una promessa fatta a una mamma può rompere inaspettatamente il loro dominio assoluto

La battaglia tra Jannick Sinner e Carlos Alcaraz continua: il numero uno e il numero due al mondo sono ormai i protagonisti indiscussi del tennis moderno. Nonostante la giovanissima età, rappresentano già due vere istituzioni del tennis mondiale e si ritrovano spesso a sfidarsi ai massimi livelli.

Tuttavia, entrambi sono stati indirettamente coinvolti in una dinamica curiosa che riguarda da vicino una promessa fatta a una mamma. Una promessa che non potrà essere disattesa.

Una promessa alla mamma può spezzare il regno di Sinner e Alcaraz

Il patto con la madre lo ha fatto Stefanos Tsitsipas, attuale numero 34 del mondo, che sogna di tornare a insidiare la supremazia della coppia Alcaraz-Sinner. Dopo un’annata negativa, il greco vuole rilanciarsi, e proprio questo patto familiare potrebbe essere la spinta emotiva che gli serve per ritrovare il suo livello.

La promessa è stata fatta alla madre Julia Salnikova, che insieme al padre continua a seguirlo e sostenerlo nel lavoro quotidiano. Tsitsipas vuole tornare competitivo dopo una stagione complicata, segnata da problemi fisici, scelte tecniche discutibili e una serie di fattori che ne hanno compromesso il rendimento.

A parlarne è stata proprio l’ex tennista dell’Unione Sovietica, in un’intervista a Sports.ru, in cui ha raccontato gli alti e bassi del figlio, sottolineando come sia necessario lavorare duramente per riportarlo ai vertici: “Questo lo aiuterà a tornare al suo posto. Che sia tra i primi tre o tra i primi cinque, solo il tempo potrà dirlo. Non ho assolutamente dubbi che tornerà tra i primi dieci“, ha dichiarato.

Il greco, però, non ha nascosto un certo sconforto nel vedere la lotta per la vetta del tennis mondiale ridotta a un duello tra Alcaraz e Sinner. È qui che entra in gioco la promessa alla madre: Tsitsipas l’ha convinta a riprendere l’attività fisica, trasformando questo impegno familiare in una motivazione personale per tornare competitivo ai massimi livelli: “Mamma, se fai questo programma in palestra, diventerai più resiliente. E ti prometto che vincerò il Grande Slam“, ha rivelato la Salnikova. Uno stimolo per lei e una spinta per lui, deciso a tornare grande anche per farla stare meglio.