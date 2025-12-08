SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Inter-Liverpool, Chivu fa il punto sugli indisponibili e su Salah avverte: “Reds grande collettivo”

Inter-Liverpool, Chivu fa il punto sugli indisponibili e su Salah avverte: “Reds grande collettivo”

di

Sesta giornata di Champions League con l’Inter di Cristian Chivu che cerca il pronto riscatto dopo il ko del Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid. Domani a San Siro i nerazzurri affronteranno il Liverpool di Slot: Marcus Thuram e il tecnico dalla sala stampa del BPER Center hanno presentato il match.

L’allenatore rumeno evidenzia i meriti della sua Inter nonostante il blasone del Liverpool: “Sappiamo tutti dell’intensità del Liverpool, della qualità che hanno, sia individuale che collettiva. Ma anche noi sappiamo cosa possiamo fare, abbiamo tenuto alta la bandiera dell’Italia nell’Europa e fatto parlare di noi perché non si raggiungono tre finali europee in poco tempo così dal nulla. E questo andrebbe esaltato. Qualche merito a questa squadra bisogna darlo a prescindere poi da ciò che è stato il risultato finale”.

Le parole dell’allenatore dell’Inter Cristian Chivu alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool (Screen YouTube)

 

Inter-Liverpool: Chivu e il punto sugli indisponibili

Akanji oggi non si è allenato perché non stava bene. Domani vedremo. Acerbi? È il difensore con più minuti, o forse ha gli stessi minuti di Bastoni e Akanji. Bisseck ha iniziato a far vedere ciò che cercavamo e ultimamente ha giocato un po’ di più. In base a ciò che vedo e all’aiuto che possono dare alla squadra faccio le scelte, Acerbi ha dimostrato che può giocare tranquillamente ogni tre giorni. Per come si allena e per come è strutturato, recupera molto in fretta, potrebbe giocare serenamente ogni tre giorni”.


Dumfries e Darmian? “Sono ancora fuori non so per quanto. Non so dirvi onestamente. Migliorano, Matteo a breve comincerà il programma riabilitativo di condizionamento e Denzel sta facendo qualcosa in palestra senza mettere troppo peso sulla caviglia. Cammina senza dolore, ma secondo me ci vorrà ancora tempo”.

 

Tema Salah alla vigilia di Champions


Tra i tanti temi affrontati dal tecnico rumeno sicuramente l’assenza di Momo Salah: l’egiziano non sarà convocato per scelta tecnica dopo le tre panchine consecutive con il Liverpool e, soprattutto, dopo le dichiarazioni contro il tecnico a seguito del pareggio per 3-3 contro il Leeds: “Sappiamo cosa rappresenta Salah per il calcio mondiale e cosa ha dato al calcio. Non è una mia preoccupazione, ci sono giocatori che possono sostituirlo e il livello rimarrà alto. Il Liverpool è un grande collettivo, non bisogna parlare di individui. Hanno tanta qualità”.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×