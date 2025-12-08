Inter-Liverpool, Chivu fa il punto sugli indisponibili e su Salah avverte: “Reds grande collettivo”

Sesta giornata di Champions League con l’Inter di Cristian Chivu che cerca il pronto riscatto dopo il ko del Wanda Metropolitano contro l’Atletico Madrid. Domani a San Siro i nerazzurri affronteranno il Liverpool di Slot: Marcus Thuram e il tecnico dalla sala stampa del BPER Center hanno presentato il match.

L’allenatore rumeno evidenzia i meriti della sua Inter nonostante il blasone del Liverpool: “Sappiamo tutti dell’intensità del Liverpool, della qualità che hanno, sia individuale che collettiva. Ma anche noi sappiamo cosa possiamo fare, abbiamo tenuto alta la bandiera dell’Italia nell’Europa e fatto parlare di noi perché non si raggiungono tre finali europee in poco tempo così dal nulla. E questo andrebbe esaltato. Qualche merito a questa squadra bisogna darlo a prescindere poi da ciò che è stato il risultato finale”.

Inter-Liverpool: Chivu e il punto sugli indisponibili

“Akanji oggi non si è allenato perché non stava bene. Domani vedremo. Acerbi? È il difensore con più minuti, o forse ha gli stessi minuti di Bastoni e Akanji. Bisseck ha iniziato a far vedere ciò che cercavamo e ultimamente ha giocato un po’ di più. In base a ciò che vedo e all’aiuto che possono dare alla squadra faccio le scelte, Acerbi ha dimostrato che può giocare tranquillamente ogni tre giorni. Per come si allena e per come è strutturato, recupera molto in fretta, potrebbe giocare serenamente ogni tre giorni”.

Dumfries e Darmian? “Sono ancora fuori non so per quanto. Non so dirvi onestamente. Migliorano, Matteo a breve comincerà il programma riabilitativo di condizionamento e Denzel sta facendo qualcosa in palestra senza mettere troppo peso sulla caviglia. Cammina senza dolore, ma secondo me ci vorrà ancora tempo”.

Tema Salah alla vigilia di Champions

Tra i tanti temi affrontati dal tecnico rumeno sicuramente l’assenza di Momo Salah: l’egiziano non sarà convocato per scelta tecnica dopo le tre panchine consecutive con il Liverpool e, soprattutto, dopo le dichiarazioni contro il tecnico a seguito del pareggio per 3-3 contro il Leeds: “Sappiamo cosa rappresenta Salah per il calcio mondiale e cosa ha dato al calcio. Non è una mia preoccupazione, ci sono giocatori che possono sostituirlo e il livello rimarrà alto. Il Liverpool è un grande collettivo, non bisogna parlare di individui. Hanno tanta qualità”.