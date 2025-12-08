Arne Slot ha confermato che Momo Salah non sarà convocato per Inter-Liverpool, spiegando che la scelta viene da una decisione tecnica e di equilibrio di squadra.

Alla vigilia di Inter–Liverpool, lo spogliatoio dei Reds è attraversato da tensioni: Momo Salah, dopo essere finito in panchina per la terza gara di fila, si è sfogato pubblicamente, accusando il club e l’allenatore di averlo “gettato sotto un bus” e di non voler più vederlo al Liverpool. Arne Slot, in conferenza stampa, ha parlato così.

Liverpool, le parole di Slot su Salah

Queste le parole di Slot: “Salah è l’unico che può rispondere a questa domanda. Difficile capire a chi si stava riferendo. Abbiamo comunicato a lui che non avrebbe fatto la trasferta ed è stata l’unica comunicazione. Prima di sabato abbiamo parlato parecchio a volte per periodi più lunghi o meno. Io non credo che il rapporto sia incrinato me lui ha diritto di provare quello che prova. Lui è stato molto rispettoso e si è allenato duro e sono rimasto un po’ sorpreso dopo i suoi commenti. ma non è la prima e nemmeno l’ultima volta che un calciatore dice questo quando non gioca”.

E ancora: “Come squadra abbiamo faticato, abbiamo provato tante strategie ed eravamo molto vulnerabili e ho deciso di impiegare un centrocampista in più contro West Ham e Sunderland. Con il Leeds abbiamo deciso di giocare a rombo con Wirtz in mezzo. Avrei potuto anche giocare con Salah a destra”.

Slot la chiude così: “Se credo che abbia giocato la sua ultima partita al Liverpool? “Non so dirlo questo”.

