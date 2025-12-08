Parma, tre punti d’oro a Pisa: decide Benedyczak su rigore

Il Parma vince la sfida salvezza a Pisa grazie al gol realizzato su rigore da Benedyczak. Tre punti fondamentali per i ducali che si portano a quota 14.

Era una partita da non sbagliare e sarebbe potuto uscire il più classico dei pareggi della paura. Ma tra Pisa e Parma festeggiano i ducali che, grazie al rigore trasformato da Benedyczak, incamerano tre punti fondamentali nella lotta salvezza. Il polacco è freddo dal dischetto nel battere Scuffet. Nella ripresa nerazzurri più vivaci, ma la fiamma offensiva non ha condotto alla rete del pareggio. Per i toscani si tratta della seconda sconfitta casalinga consecutiva dopo il ko di sette giorni fa contro l’Inter. Uno stop grave per i nerazzurri, che nel finale perdono anche Nzola, espulso dopo un fallo di frustrazione.

Parma, vittoria pesantissima

La sconfitta contro l’Udinese aveva lasciato qualche malumore tra i tifosi del Parma, che quest’oggi possono tirare un forte sospiro di sollievo perché il successo contro il Pisa è a dir poco fondamentale. Una conquista importantissima nella lotta per la salvezza. Il rigore di Benedyczak ha lanciato i ducali a quota 14 punti, per un provvisorio più 4 proprio sui toscani, inchiodati al terzultimo posto e prossimi allo scontro diretto di venerdì contro il Lecce, altro appuntamento da non fallire.

Nel finale Gilardino ha mandato in campo forze fresche, ma il Parma ha stretto i denti riuscendo a mantenere la porta inviolata. Prima del triplice fischio da segnalare l’espulsione dello stesso M’Bala Nzola per un brutto fallo ai danni di un avversario che gli costerà qualche giornata di squalifica.