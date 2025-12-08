Pazza rimonta Milan! Contro il Torino da 0-2 a 3-2

Il Milan vince 3-2 a Torino contro i granata di Marco Baroni e raggiunge il Napoli in vetta alla classifica. Buona prova in rimonta da parte dei ragazzi di Massimiliano Allegri, ecco com’è andata la sfida.

Il Milan risponde al Napoli: la formazione di Massimiliano Allegri batte 3-2 il Torino in quella che negli ultimi anni si è sempre rivelata una trasferta ostica. Con questo risultato, i rossoneri riagguantano il club partenopeo al primo posto in classifica.

Torino-Milan, le formazioni ufficiali

TORINO (3-5-2): Israel; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Anjorin, Asllani, Vlasic, Lazaro; Zapata, Adams. All. Baroni.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Leao

La cronaca del match: pazza rimonta rossonera

Il Torino parte meglio e all’8′ ecco la prima svolta del match. Pedersen crossa per Adamas, Tomori tocca con il braccio e per l’arbitro è calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Vlasic che batte Maignan e porta avanti i suoi. Il Milan subisce il colpo e i granata raddoppiano al 17′: Tameze recupera palla e la offre a Vlasic, bravo ad allargare per Zapata che con un destro molto potente batte ancora Maignan per il 2-0.

Qualche minuto dopo ed ecco che il Milan la riapre: Rabiot riceve palla da Tomori, prende la mira e con il sinistro batte Israel. I ragazzi di Massimiliano Allegri avanzano al 27′ ci prova Leao che con il destro non inquadra la porta. Due minuti più tardi il portoghese si fa male, problema muscolare che lo costringe ad abbandonare il campo. L’ultima occasione del primo tempo è ancora per Rabiot, che al centro dell’area tira ma la palla termina sul fondo.

Il secondo tempo si apre con il Milan avanti alla ricerca del pareggio: Nkunku prova il colpo di tacco ma Israel blocca senza problemi. Al 55′ ci prova Bartesaghi di testa ma il portiere granata non si fa superare. Al 67′ ecco il pareggio del Milan: cross di Saelemaekers, la difesa di casa non riesce a opporsi e Pulisic da due passi non può sbagliare. Quattro minuti più tardi gol annullato al Torino per una spinta di Pedersen ai danni di Saelemaekers. Dopo la paura ecco la gioia e la rimonta completa, al 77’Ricci va al cross basso per Pulisic che firma, col sinistro, la rete del definitivo 3-2. Il Milan con questa vittoria agguanta il Napoli al primo posto in classifica, ottima reazione dei rossoneri dopo un inizio complicato.