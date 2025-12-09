Nelle ultime settimane, Araujo ha chiesto e ottenuto un periodo di stop “a tempo indeterminato” da parte del Barcellona. Inizialmente si parlava di un virus allo stomaco, ma la verità, come ammesso dal tecnico Hansi Flick e dal club, è un’altra: Araujo sta attraversando un momento delicato sotto il profilo personale e mentale.

Secondo quanto riportato dai media, il difensore del Barcellona, Ronald Araujo non è infortunato fisicamente: fisicamente sta bene, ma non è al 100% mentalmente, e ha richiesto tempo per recuperare mentalmente.

Barcellona, cosa sta accadendo ad Araujo

La richiesta di pausa è arrivata dopo la recente sconfitta del Barcellona contro il Chelsea in Champions League, Araujo ha ricevuto un cartellino rosso, un momento che è stato ampiamente criticato da media e tifosi. Stando a quanto riportano alcune fonti giornalistiche, l’accumulo di pressioni, errori sul campo, critiche, aspettative avrebbe finito per pesare sulla sua serenità mentale, portandolo a sentirsi “mentalmente sopraffatto”.

Il club rispetta la sua scelta

La dirigenza del Barcellona, dirigenti, compagni e staff tecnico starebbero mostrando ampia solidarietà verso Araujo. Il presidente del club ha anche sottolineato che le critiche subite dal difensore sono state ingiuste e che ora l’importante è che lui recuperi, non che torni subito a giocare. Non è stato fissato un termine per il suo rientro, e lo staff preferisce non porre pressioni né dare date con l’obiettivo di garantirgli il tempo per ristabilire la serenità.

Alcune testate sono andate oltre, suggerendo addirittura che Araujo “potrebbe non giocare mai più” con la maglia del Barça. Lo ha riferito ad esempio il cronista Juanma Castano nella trasmissione El Tertulión. Come riportato da Cope, il popolare giornalista spagnolo, informato sulle dinamiche interne al Barcellona, ha affermato: “Araujo? È più grave di quanto pensiamo. La situazione di Araujo è molto grave e vedremo se giocherà di nuovo per il Barcellona. È tutto molto precario”.

Tutto dipenderà da come reagirà, è chiaro che la situazione resta complicata con il calciatore che ha bisogno di tutto il sostegno possibile. Il club gli sta fornendo grande sostegno, la speranza, per tutti, è che Araujo possa ritrovarsi in fretta: prima di tutto per sé stesso.