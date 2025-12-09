Champions League, impresa Atalanta: Chelsea battuto 2-1. Inter beffata: passa il Liverpool su rigore a due minuti dalla fine

Champions League piena di emozioni contrastanti tra rimonte esaltanti e sconfitte beffarde nel finale. Prestazioni, episodi decisivi e infortuni hanno segnato una notte europea ricca di tensione, capace di influenzare la corsa verso la fase a eliminazione.

Serata di forti emozioni in Champions League per le italiane: l’Atalanta compie una vera impresa rimontando il Chelsea alla New Balance Arena, mentre l’Inter cade nel finale contro il Liverpool a San Siro.

Da una parte i nerazzurri bergamaschi continuano a stupire, trascinati da un brillante De Ketelaere che firma assist e gol decisivi. Dall’altra, la squadra di Chivu vede sfumare il pareggio allo scadere per un rigore contestato, dopo una gara combattuta e segnata anche dagli infortuni di Calhanoglu e Acerbi. Una notte di gioie e rimpianti.

Impresa Atalanta sul Chelsea

L’Atalanta continua a sorprendere in Europa e supera in classifica nientemeno che i campioni del mondo del Chelsea. Alla New Balance Arena va in scena una serata intensa, segnata dalla rimonta della squadra di Palladino contro gli uomini di Maresca. Gli inglesi erano passati in vantaggio nel primo tempo grazie a Joao Pedro, capitalizzando una delle poche occasioni create.

Nella ripresa però la partita cambia volto: l’Atalanta aumenta ritmo e aggressività, guidata da un ispirato De Ketelaere. Il belga prima costruisce l’azione che porta al pareggio firmato da Scamacca, bravo a sfruttare il suo assist preciso. Nel finale, poi, è lo stesso De Ketelaere a completare la rimonta con una giocata personale che fa esplodere lo stadio. Con questo successo, l’Atalanta sale a 13 punti in 6 partite e alimenta il sogno di accedere direttamente agli ottavi di finale, confermandosi una delle sorprese della competizione.

Il Liverpool supera l’Inter allo scadere

Un rigore contestato trasformato da Szoboszlai nel finale, dopo un contatto tra Bastoni e Wirtz, decide la sfida tra Inter e Liverpool nella sesta giornata della League Phase di Champions League. A San Siro va in scena una partita intensa e ricca di episodi. Nel primo tempo i Reds trovano anche il gol con Konaté, poi annullato per un fallo di mano di Ekitike sul colpo di testa di Van Dijk. L’Inter risponde con determinazione, costruendo occasioni importanti con Lautaro e Barella, vicini al vantaggio in più di un’occasione. Nella ripresa è ancora Lautaro a rendersi pericoloso, ma la precisione sotto porta manca e i nerazzurri non riescono a concretizzare la pressione offensiva. A complicare la serata di Chivu arrivano anche gli infortuni di Calhanoglu e Acerbi, costretti a lasciare il campo nel primo tempo. Le loro condizioni saranno valutate nei prossimi giorni, mentre l’Inter ripensa a una sconfitta amara.