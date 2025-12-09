Champions League, le probabili formazioni di Inter-Liverpool e Atalanta-Chelsea

Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Joao Pedro, Palmer, Garnacho; Gulu. All. Enzo Maresca.

Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson,Zalewski; De Ketelaere, Scamacca, Lookman. All. Raffaele Palladino.

Vince 4-0 l’Inter. In gol Lautaro Martinez, Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto.

Tre punti importanti per l’Inter che vince lo scontro diretto contro il Como e si porta al primo posto in classifica a +2 su Milan e Napoli. Manca invece la prova di maturità la squadra di Fabregas che con questo pesante 4-0 resta ferma a 24 punti in classifica alla pari con il Bologna. Nerazzurri che la sbloccano con Lautaro Martinez nella prima frazione per poi chiuderla nella ripresa con le reti di Marcus Thuram, Hakan Calhanoglu e Carlos Augusto. Successo pesantissimo quello dei nerazzurri che arrivano così nel modo migliore possibile alla gara di Champions League contro il Liverpool.

Inter-Como 4-0

Nerazzurri subito pericolosi nei primi 3 minuti in ben due occasioni. Al 1′ con Lautaro che con un pallonetto non trova la porta. Al 3′ con Barella che trova però la pronta risposta di Butez. Vantaggio nerazzurro al 11′ con Lautaro Martinez. Cross perfetto di Luis Henrique con Lautaro Martinez bravo a superare Butez per l’1-0. Alla mezz’ora il Como perde Morata per infortunio. Al suo posto Douvikas. Prima frazione che non vede più emozioni e termina così 1-0 per la Banda di Cristian Chivu.

Como che in avvio di ripresa cerca di pareggiare in due occasioni ma al 60′ Thuram fa 2-0. Corner di Dimarco e deviazione vincente del francese per il raddoppio Inter. Al 81′ l’Inter fa 3-0. Mkhitaryan appoggia per Calhanoglu con il turco che dalla distanza trova l’angolino con una grandissima conclusione. 4-0 al 86′. Cross di Dimarco, Sucic lascia scorrere e l’esterno piazza il colpo che chiude il match. Gara che finisce 4-0, Inter prima per una notte. Como che resta a 24 punti.