Juventus, Yildiz esultanza particolare col Napoli: cosa significa

La rete di Kenan Yildiz contro il Napoli non è servita ai fini del risultato. Gli azzurri si sono imposti per 2-1. L’esultanza particolare del calciatore a forma di stella ha un significato preciso.

I numeri del fantasista Turco sono in netta crescita. Kenan Yildiz, in questa stagione, ha già siglato 6 gol e 5 assist in 19 presenze. Un contributo alla rete superiore al 50%. La scorsa stagione i gol in Serie A erano stati 7, quest’anno l’attaccante bianconero è già a -2 dal pareggiare il suo record. Una rete è arrivata infatti in Champions League. Nella sua stagione d’esordio in bianconero, invece, la 2023-24 i gol in campionato erano stati soltanto 2. La stella di Yildiz sta sempre quindi più brillando nel firmamento della Juventus e della Serie A. Un stella che lui stesso ha mostrato esultando contro il Napoli e che ha un significato ben preciso.

Juventus, Yildiz e la sua esultanza

Kenan Yildiz ha esultato mimando una stella con le mani dopo aver segnato l’1-1 contro il Napoli. Un’esultanza che nasconde un messaggio ben preciso. Stella, in turco si traduce proprio con Yildiz. L’attaccante della Juventus ha voluto quindi ricordare chi è lui dopo la rete contro il Napoli. Un gesto molto simile al più comune e usuale di indicarsi il cognome sulla maglietta. Il momento di Kenan Yildiz non è sicuramente dei più semplici, il calciatore sta facendo molto bene, ma a lui si chiede sempre di più, come confermato da Spalletti nel post-Napoli.

L’infortunio di Vlahovic e le prestazioni troppo spesso opache di David e Openda, obbligano ad un ulteriore assunzione di responsabilità da parte della stella con la 10 sulla schiena. Yildiz infatti, ha in ballo anche il rinnovo contrattuale, con il calciatore che attualmente richiede una cifra importante, visti anche i contratti dei compagni. Ecco quindi che molto passa anche dalle prestazioni della stella bianconera. Che a Napoli ha voluto sicuramente ricordare di essere uno dei perni della Juve e di essere soprattutto Kenan Yildiz.

La crescita di Yildiz

La stagione attuale è la terza in prima squadra per Kenan Yildiz con la maglia della Juventus. I numeri dell’attaccante turco sono in continua crescita. Dopo il periodo passato in Primavera e con la Next Gen, infatti, Yildiz ha esordito con i bianconeri nel 2023-24. La prima stagione ha visto il Turco giocare 32 partite, tra Serie A e Coppa Italia, segnando 4 gol, 2 a competizione. L’anno scorso la prima stagione da titolare e leader. 52 partite, 12 gol da dividere tra Serie A, 7, Champions League, 1, Supercoppa Italiana, 1 e Mondiale per Club, 3.

Quest’anno poi un inizio importante. Sono già 6 le reti in 19 partite. 5 in Serie A, tra cui la doppietta all’Inter e 1 in Champions League. Yildiz sta diventando sempre più la stella del firmamento Juventino. L’uomo su cui si regge la squadra. Anche in quest’ottica sarà fondamentale centrare la qualificazione in Champions League. Per avere più potere nel rinnovo contrattuale e blindare in bianconero Kenan Yildiz.

Yildiz, senza Vlahovic: serve un ulteriore step

“Ha fatto gol, ma la squadra ha bisogno delle vampate e anche lui ne può fare di più”. Così Luciano Spalletti ha esordito parlando di Kenan Yildiz dopo la gara contro il Napoli. Il tecnico era sicuramente soddisfatto della prestazione del suo 10, ma ha voluto mandare un messaggio importante al ragazzo, ancora molto giovane. Yildiz è un classe 2005 e le sue prestazioni sono già di altissimo livello. Le giocate del Turco sono di altissimo livello, ma come sottolineato da Spalletti, Yildiz è ancora spesso discontinuo durante le gare. Ecco che ora, dopo l’infortunio di Vlahovic, diventa fondamentale in casa Juventus un ulteriore step del 10, che è già il miglior giocatore della Juve in questa stagione. I risultati della banda Spalletti, si poggeranno infatti molto sulla crescita del proprio potenziale fuoriclasse.