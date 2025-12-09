MotoGP, è finita: terremoto nel paddock, non lo vedremo più

Vero terremoto in MotoGP, la DORNA non rinnega la decisione. Sembra sia arrivato il momento dei saluti.

La stagione di MotoGP del 2025 ci lascia tante emozioni enormi. Delusioni per chi ha seguito piloti come Jorge Martin e Francesco Bagnaia sperando di vederli trionfare. Eccitazione per chi ha assistito ai trionfi di Marc Marquez facendo il tifo per lui. Speranze ed aspettative a non finire per chi ha invece parteggiato per Pedro Acosta e Fabio Quartaro.

Una cosa è certa, non è stata una stagione ordinaria né noiosa e possiamo solo sperare che la prossima sia all’altezza i quanto abbiamo potuto vedere in pista e nei retroscena durante il 2025 che probabilmente, ha già trasmesso qualche lezione importante ai grandi team come Ducati, Aprilia e Yamaha che ora sanno come comportarsi per migliorare sotto ogni aspetto.

I colpi di scena, però, non sono finiti qui: una notizia scuote ancora una volta il Circus a poche settimane dalla chiusura dei giochi nella stagione. Un importante figura legata al mondo delle corse in MotoGP sembra pronta ad andare via, lasciando alla DORNA poche parole da dire in merito alla decisione. Una decisione che non ha intenzione di rinnegare.

Dan Rossomondo lascia il Circus, è stato chiaro

Il ruolo di un Chief Commercial Officer o anche CCO come viene spesso abbreviato è molto chiaro, si tratta della figura che gestisce l’aspetto commerciale di una qualsivoglia attività, rendendola appetibile a sponsor e clienti in modo da incrementarne l’appeal sul mercato. Questo ruolo esiste anche in MotoGP: l’anno scorso, lo ha ricoperto Dan Rossomondo.

La breve avventura di Rossomondo però pare già destinata a terminare. Infatti, come ha comunicato la DORNA stessa per canali ufficiali, Dan ha deciso di dare l’addio al Circus il prossimo anno. Lo farà a gennaio, chiudendo un periodo molto breve senza ripensamenti. Entrato a far parte dello staff della DORNA come CCO nel 2023, Rossomondo ha seguito alcune delle stagioni più importanti degli ultimi anni, quelle in cui Ducati è tornata sulla cresta dell’onda.

Importantissimo il suo ruolo nella cessione dei diritti dello sport a Liberty Media, finalizzato proprio quest’anno. Questo rende ancora più difficile capire perché scegliere proprio questo momento per lasciare la baracca. Ma la decisione è stat presa e indietro non si torna più: “Dan è stato una parte importante della nostra evoluzione commerciale. Siamo grati per la sua dedizione e per l’impatto positivo che ha avuto su questo sport. Gli auguriamo il meglio”, sono parole di Carmelo Ezpeleta, attuale CEO di DORNA in carica.