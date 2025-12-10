Bagnaia adesso rischia grosso: colpa di Valentino Rossi

Competizione estrema in Ducati, Bagnaia nei guai. La colpa sarebbe tutta del suo mentore, Valentino Rossi che ha detto una frase emblematica su questo problema.

Dopo la brutta stagione vissuta in cui pochi trionfi sono stati alternati da un ben maggiore numero di momenti di sconforto, Francesco “Pecco” Bagnaia avrà bisogno di tutto il suo carattere, tutta la sua classe e anche tutta la sua forza mentale per reagire alle critiche, ai momenti negativi ed a chi lo dà per spacciato. Ducati Lenovo è ancora il primo team della griglia e quindi, per farne parte, serve una prova di forza non da poco.

L’atleta italiano pluricampione ha comunque le idee ben chiare, vuole continuare con la squadra – non in un team satellite come si pensava inizialmente – e non crede che le sue cattive prestazioni siano del tutto colpa sua: “In Giappone ho mostrato già quanto valgo agli altri”, aveva detto dopo le ultime gare, finite tra ritiri e piazzamenti amari.

Restare in Ducati Lenovo però non sarà così facile: Marc Marquez non pare affatto disposto a ritirarsi adesso che è tornato in cima alla classifica, Alex Marquez sogna una GP-26 ma con i colori rossi anziché blu, Fermin Aldeguer scalpita allo stesso modo ancora più motivato dal fatto che lui la GP-26 non la vedrà nemmeno il prossimo anno e poi, c’è l’outsider Nicolò Bulega che punta ad un 2027 con la tuta rossa, in modo nemmeno tanto discreto.

Se Bulega fa “le scarpe” a Pecco, è colpa di Rossi

L’inserimento di Bulega in Ducati Lenovo che complica nettamente le cose per Pecco potrebbe essere “colpa” proprio del suo mentore di sempre, ossia Valentino Rossi: certo, portare il pilota di Superbike in MotoGP è stata una scelta praticamente obbligata dato che Marquez si è ferito nuovamente alla spalla in Indonesia. Tuttavia, Bulega si è dimostrato versatile, veloce e pronto ad imparare uno sport quasi del tutto alieno al suo, sotto tanti aspetti.

L’atleta italiano aveva molta paura di provare questa davvero non facile transizione. Poi, lo stesso Rossi lo ha convinto: “In quei giorni ero sotto pressione, avevo perso il mondiale di SBK contro Toprak e quell’ansia non mi lasciava”, ha ricordato con la stampa Bulega parlando del suo ingresso in Ducati Lenovo come riserva di Marquez dopo l’infortunio dello spagnolo.

Il pilota ad ottobre ha sentito Valentino Rossi ed il Numero 46 lo ha convinto a modo suo a provare con la MotoGP: “Mi ha detto vai e sbattitene”, ricorda con un sorriso l’atleta ricordando come il Dottore si sia riferito alle sue preoccupazioni. Il fatto è che adesso Bulega è un pericolo per Bagnaia. “La moto rossa? E chi non la sogna…si devono allineare tante cose”, dice molto chiaramente Bulega pensando all’opzione di scalzare, un domani, proprio Pecco. Chissà che non ci riesca davvero.