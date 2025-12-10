Una nuova collaborazione strategica per valorizzare il futsal italiano. Debutto ufficiale venerdì 12 dicembre nel match contro Genzano. Betsson Sport amplia la propria presenza nel panorama sportivo italiano siglando un nuovo accordo con ASD Roma 1927 Futsal, storica realtà del calcio a 5 nazionale.

La partnership, che vede il brand debuttare come Back Sponsor sulla terza maglia giallorossa, rappresenta un passo chiave nello sviluppo del Betsson Sport Club e nel consolidamento del suo network di collaborazioni sportive.

Betsson Sport e Roma 1927 Futsal: una sinergia per far crescere il futsal italiano

L’accordo nasce con l’obiettivo di sostenere concretamente la crescita del futsal, disciplina in forte espansione e capace di coinvolgere un pubblico sempre più numeroso. La presenza del brand sulla divisa è solo l’inizio di un progetto di lungo periodo che punta a rafforzare il legame con il territorio romano e a dare maggiore visibilità alla squadra.

La collaborazione prevede la creazione di contenuti esclusivi, iniziative speciali e attività dedicate alla tifoseria, con l’intento di avvicinare ulteriormente la community giallorossa alla squadra e di diffondere l’energia del futsal anche fuori dal campo.

Le dichiarazioni dei protagonisti

Damiano Cori, Responsabile Commerciale e Marketing della Roma 1927 Futsal, commenta:

“Questa partnership rappresenta un passo fondamentale nel percorso di crescita del club. L’ingresso di Betsson Sport non è solo un accordo di visibilità, ma l’avvio di un progetto condiviso che mette al centro i tifosi. Insieme daremo vita a nuove esperienze e contenuti pensati per rendere ancora più coinvolgente il rapporto tra la nostra comunità e la squadra.”

Stefano Tino, Managing Director Italia di Betsson Group, aggiunge:

“Siamo orgogliosi di affiancare una realtà come la Roma 1927 Futsal, protagonista nella valorizzazione del calcio a 5 in Italia. La presenza sulla terza maglia segna l’inizio di un percorso comune. Vogliamo portare la nostra passione tra i tifosi, con un focus particolare sul territorio romano, che merita palcoscenici sempre più prestigiosi.”