Juventus-Pafos e Benfica-Napoli, probabili formazioni: le ultime

Ieri sera è arrivata una grande vittoria dell’Atalanta contro il Chelsea e una sconfitta beffarda per l’Inter contro il Liverpool. Stasera torna la Champions, con la Juventus che ospiterà il Pafos, mentre il Napoli farà visita al Benfica di Mourinho

Seconda serata di Champions League in arrivo. Ieri sera l’Italia ha esultato per la grande vittoria in rimonta dell’Atalanta contro il Chelsea, firmata da Gianluca Scamacca e Charles De Ketelaere. A San Siro invece l’Inter pur giocando un’ottima partita si è dovuta arrendere nel finale per un rigore molto leggero fischiato su una trattenuta di Alessandro Bastoni, poi trasformato da Dominik Soboszlai. Stasera tocca a Juventus e Napoli, impegnate rispettivamente contro la sorpresa Pafos e contro il Benfica. Vediamo di seguito le probabili formazioni della serata europea.

Le probabili formazioni di Juventus-Pafos

La Juventus riabbraccia Bremer e Rugani, rientrati in gruppo, però entrambi saranno fuori dalla sfida di stasera. Possibile il lancio dal primo minuto di Zhegrova con Yildiz e David in attacco. Spazio a Locatelli e Thuram in mediana con McKennie e Cambiaso sulle due fasce.

Attenzione a non sottovalutare il Pafos, che ha già raccolto sei punti fino a qui battendo il Villarreal, pareggiando 2-2 contro il Monaco e con in rosa un David Luiz che ha ancora voglia di grande calcio. Vediamo di seguito le probabili formazioni di Juventus-Pafos.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Zhegrova, Kenan Yıldız; David

Indisponibili: Bremer (ginocchio), Gatti (ginocchio), Pinsoglio (polpaccio), Rugani (problema muscolare), Vlahović (coscia)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Cabal, Cambiaso

Pafos (4-2-3-1): Michael; Bruno, Luckassen, David Luiz, Goldar; Šunjić, Pêpê; Quina, Dragomir, Oršić; Anderson

Indisponibili: Sema (problema muscolare)

In dubbio: Quina (problema muscolare)

Diffidati: nessuno

Le probabili formazioni di Benfica-Napoli

Squadra che vince non si cambia, dunque spazio ancora al tridente per Antonio Conte in casa di José Mourinho. Contro il Benfica si rivedranno Neres, Hojlund e Lang, con Elmas al fianco di McTominay in mediana. Ecco di seguito le probabili formazioni di Benfica-Napoli.

Benfica (4-2-3-1): Trubin; Dedić, Otamendi, António Silva, Dahl; Barrenechea, Ríos; Sudakov, Barreiro, Aursnes; Pavlidis

Indisponibili: Bah (ginocchio), Bruma (caviglia)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Lukébakio, Otamendi

Napoli (3-4-2-1): Milinković-Savić; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, McTominay, Elmas, Olivera; Neres, Højlund, Lang

Indisponibili: De Bruyne (coscia), Gilmour (pubalgia), Gutiérrez (caviglia), Lobotka (coscia), Politano (coscia), Anguissa (coscia)

In dubbio: nessuno

Diffidati: Rrahmani