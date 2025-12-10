L’EPT Prague 2025 è la tappa finale del circuito European Poker Tour di quest’anno — in programma dal 3 al 14 dicembre 2025 all’Hilton Prague, presso il King’s Casino Prague.
Il festival propone una serie di tornei per diversi profili di giocatore — dal buy-in accessibile del €1.650 del PokerStars Open al prestigioso Main Event EPT da €5.300, fino a eventi high-stakes come il Super High Roller da €50.000.
Per molti appassionati, EPT Prague rappresenta l’evento “di chiusura” dell’anno pokeristico europeo: clima festivo, tavoli affollati, alto livello di gioco e spesso grandi premi in palio.
Ept Praga, segui la Diretta su Sportitalia
-
L’EPT Prague 2025 si svolge dal 3 al 14 dicembre 2025.
-
Location: Hilton Prague, che ospita anche il casino (King’s Casino Prague).
-
Indirizzo: Pobřežní 311/1, 186 00 Praga 8-Rohanský ostrov.
L’evento è considerato il “gran finale” del calendario EPT 2025.
Cos’è l’EPT Prague — Struttura e Tornei Principali
EPT Prague non è un singolo torneo, ma un intero festival di poker: una serie di eventi con buy-in e livelli molto vari per soddisfare diversi tipi di giocatori — dagli amatori agli high-roller.
Alcuni eventi di rilievo
Il programma include anche satelliti (qualificazioni), side-event, freezeout, tornei per senior (+50), 8-Game e altri formati — quindi per ogni livello di esperienza e budget.
Perché EPT Prague è un appuntamento speciale
-
È la tappa finale della stagione EPT 2025, quindi attira molti giocatori da tutto il mondo.
-
La location — Hilton + King’s Casino a Praga — crea un’atmosfera suggestiva, spesso considerata un classico “di fine anno” per molti regular.
-
Ampia varietà di buy-in e tornei: accessibile a principianti e interessanti anche per high-stakes.
-
Ottimo mix tra tornei “open” (PokerStars Open) e l’anima vera dell’EPT con Main, High Roller, Super High Roller — quindi chi punta in alto ha opportunità reali.
Alcuni risultati e curiosità recenti (edizione 2025)
-
Nel torneo Senior (50+) l’italiano Andrea Schettino ha vinto dopo una grande rimonta: partito da ultimo in chip nel day 2, è riuscito a centrare il podio — un bel segnale per il poker azzurro.
-
In un evento Pot Limit Omaha (5.200 €) l’italiano Alain Dario Stia ha conquistato il primo posto, incassando circa €143.100