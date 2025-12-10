SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Poker Sportivo » Ept Praga, segui la Diretta su Sportitalia

Ept Praga, segui la Diretta su Sportitalia

di

L’EPT Prague 2025 è la tappa finale del circuito European Poker Tour di quest’anno — in programma dal 3 al 14 dicembre 2025 all’Hilton Prague, presso il King’s Casino Prague
Il festival propone una serie di tornei per diversi profili di giocatore — dal buy-in accessibile del €1.650 del PokerStars Open al prestigioso Main Event EPT da €5.300, fino a eventi high-stakes come il Super High Roller da €50.000.  

Per molti appassionati, EPT Prague rappresenta l’evento “di chiusura” dell’anno pokeristico europeo: clima festivo, tavoli affollati, alto livello di gioco e spesso grandi premi in palio.

Ept Praga, segui la Diretta su Sportitalia

  • L’EPT Prague 2025 si svolge dal 3 al 14 dicembre 2025.

  • Location: Hilton Prague, che ospita anche il casino (King’s Casino Prague).

  • Indirizzo: Pobřežní 311/1, 186 00 Praga 8-Rohanský ostrov.

L’evento è considerato il “gran finale” del calendario EPT 2025.

Ept Praga, segui la Diretta su Sportitalia
Ept Praga, segui la Diretta su Sportitalia

Cos’è l’EPT Prague — Struttura e Tornei Principali

EPT Prague non è un singolo torneo, ma un intero festival di poker: una serie di eventi con buy-in e livelli molto vari per soddisfare diversi tipi di giocatori — dagli amatori agli high-roller.

Alcuni eventi di rilievo

Il programma include anche satelliti (qualificazioni), side-event, freezeout, tornei per senior (+50), 8-Game e altri formati — quindi per ogni livello di esperienza e budget.

Perché EPT Prague è un appuntamento speciale

  • È la tappa finale della stagione EPT 2025, quindi attira molti giocatori da tutto il mondo.

  • La location — Hilton + King’s Casino a Praga — crea un’atmosfera suggestiva, spesso considerata un classico “di fine anno” per molti regular.

  • Ampia varietà di buy-in e tornei: accessibile a principianti e interessanti anche per high-stakes.

  • Ottimo mix tra tornei “open” (PokerStars Open) e l’anima vera dell’EPT con Main, High Roller, Super High Roller — quindi chi punta in alto ha opportunità reali.

Alcuni risultati e curiosità recenti (edizione 2025)

  • Nel torneo Senior (50+) l’italiano Andrea Schettino ha vinto dopo una grande rimonta: partito da ultimo in chip nel day 2, è riuscito a centrare il podio — un bel segnale per il poker azzurro.

  • In un evento Pot Limit Omaha (5.200 €) l’italiano Alain Dario Stia ha conquistato il primo posto, incassando circa €143.100

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×