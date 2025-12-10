Napoli, Lukaku gioca in Champions: fuori De Bruyne. Cosa cambia

Il rientro di Romelu Lukaku è molto importante per il Napoli. Vice Hojlund o titolare? Conte presto schiarirà ogni dubbio, nel frattempo per la Champions League la decisione è stata presa.

Il Napoli ha colto l’opportunità della nuova norma UEFA introdotta a settembre: una regola che permette ai club partecipanti alle competizioni europee di sostituire un giocatore infortunato a lungo termine con uno precedentemente escluso. Così il club partenopeo ha deciso di inserire in lista Lukaku, togliendo De Bruyne, infortunatosi dopo il rigore realizzato contro l‘Inter.

Lukaku in Champions: la decisione

Il ritorno in campo di Lukaku è sempre più imminente e la decisione del Napoli di reinserirlo nella lista UEFA è sicuramente molto importante per gli equilibri della squadra di Conte. Questa sera la truppa partenopea sarà di scena a Lisbona contro il Benfica, ma da gennaio Big Rom, per gli ultimi due appuntamenti della fase iniziale della Champions, sarà a disposizione di Conte. Lukaku porta in dote una possibilità notevole di innalzare il tasso tecnico del reparto offensivo napoletano.

Lukaku, quando torni? Parla Conte

Il rientro in campo di Lukaku non è affatto distante, anche se Antonio Conte, interpellato da Prime, si è espresso così sul tema: “Non forzo mai la mano. Romelu sa benissimo che potrà tornare in gruppo quando si sentirà pronto, poi dovrà ritrovare la condizione. Per noi è un giocatore importante. Il centravanti belga ieri mattina aveva salutato i giornalisti presenti alla rifinitura della vigilia con un eloquente “Ci vediamo presto, dai”. Ieri ha svolto lavoro sul campo con il pallone, un passo decisivo nel percorso di recupero, che è sempre più vicino.

Facendo un passo indietro, Lukaku si era fermato il 14 agosto scorso, durante l’amichevole con l’Olympiacos, per una lesione di alto grado al retto femorale sinistro. Dopo la prima fase riabilitativa svolta in Belgio, tra Bruxelles e Anversa, l’attaccante è rientrato in Italia a inizio novembre.