David Neres è sempre più incisivo con il Napoli e torna questa sera da ex al Da Luz di Lisbona. L’esterno offensivo dei partenopei ha giocato, infatti, anche nel Benfica.

Tutti gli appassionati di calcio ricorderanno senz’altro le gesta di Neres con l’Ajax dei giovani temibili in quel 2019 che ha rischiato di incoronare la squadra olandese sul tetto d’Europa. Un cammino invidiabile, che si è interrotto solamente in semifinale, dopo aver eliminato, tra le altre, Juventus e Real Madrid. Neres, però, si è consacrato con la maglia del Benfica e questa sera rientra nel tempio che lo ha lanciato nel calcio europeo: 83 partite, 26 assist, 17 gol e un rimpianto enorme per i tifosi del club di Lisbona.

Neres, magic-moment con il Benfica

Per la quinta volta il Napoli sfida il Benfica in una competizione UEFA e il bilancio pende dalla parte azzurra con tre successi partenopei a fronte di una sola vittoria del club portoghese. Neres è il grande ex di questa serata: in un momento come questo, dove la sua impronta si sta rivelando decisiva nell’economia del gioco di Conte, è buona cosa ricordare che Neres si è preso il palcoscenico europeo in seguito alle grandi prestazioni con la maglia del Benfica. Ha giocato con il club di Lisbona per due stagioni, dal 2022 al 2024, collezionando 17 reti in 83 presenze e vincendo un campionato e una Supercoppa di Portogallo nella stagione 2022/2023. E questa sera è pronto a incendiare il gioco partenopeo, facendo rimpiangere i suoi ex tifosi.

Il consiglio ai compagni

Chi meglio di Neres conosce il Benfica e il clima del Da Luz? Nessuno: ecco perché, nel corso delle interviste che hanno preceduto l’avvicinamento alla sfida di questa sera, i riferimenti di Neres sono stati anche verso il suo recente passato: “Lo stadio e i tifosi del Benfica sono un apporto notevole per l’ambiente e quando il pubblico è unito è molto difficile giocare contro di loro”, ha detto Neres in conferenza stampa. “Il mio obiettivo? Vincere e provare a dare sempre il meglio per la squadra”. Poi svela il consiglio ai compagni di squadra: “Gli ho detto di mantenere la tranquillità e che quando il Benfica gioca qui è molto difficile”. Dunque avvisaglie sull’ambiente che il Napoli troverà in terra portoghese, alla luce anche di una squadra che vuole rialzarsi in ogni modo per sperare di risalire la corrente in tutte le competizioni.