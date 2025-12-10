Norris, la scoperta lascia di stucco: dopo il Mondiale cambia sport

Il primo titolo di Lando Norris è già sufficiente per il pilota inglese. Almeno, così pare, dato che appena uscito dalla monoposto si è dato a tutt’altro sport senza pensarci troppo.

I piloti inglesi in Formula 1 hanno la brutta abitudine di vincere un singolo mondiale e poi…sparire. E’ successo con tanti grandi atleti come James Hunt, Nigel Mansell, Mike Hawthorne e naturalmente il più sorprendente, Jensen Button su Brawn GP, di vincere un singolo titolo prima di sparire nei meandri della classifica o, comunque, di non riuscire più a ripetersi.

Sarà anche ciò che accadrà con Lando Norris, 26 anni, in McLaren dal 2019 e vincitore del suo primo titolo mondiale di sempre che interrompe un lungo digiuno per il team Papaya? L’atleta inglese ce l’ha fatta, battendo un Max Verstappen che ha dato davvero tutto ciò che un campione possa dare, tentando l’impresa. L’epica rimonta è fallita e nemmeno la lotta fratricida tra Norris stesso ed Oscar Piastri ha messo la parola fine alle ambizioni importanti di McLaren.

Ora, Norris festeggia il suo trionfo, il suo nome sarà iscritto nell’albo d’oro della Formula 1 per sempre e nessuno potrà mai portargli via questo riconoscimento, quello che ogni anno, venti uomini sognano ma solo uno ottiene. C’è però un dettaglio che ha un po’ stupito i tifosi di F1 in queste ore. Solo chi conosce il pilota britannico da anni, sa che è perfettamente normale…

Nemmeno il tempo di festeggiare per Norris: dalla F1 al golf!

Poco dopo la vittoria, alcune testate sportive sono tornate a parlare del pilota inglese sottolineando però che dopo aver fatto centro in F1 Norris è subito passato a ben altre buche ossia le 18 che compongono un campo da golf tradizionale. Il pilota inglese, infatti, è appassionatissimo di questo sport e chissà che in futuro non possa lasciare la F1 per questa seconda attività.

L’atleta inglese è stato visto più volte, fin dal 2022, sul green con mazza e pallina, privo della sua tuta da corsa e con un completo più sobrio in stile inglese, anche in occasione di gare importanti. Tra i tornei a cui ha preso parte, c’è il BMW PGA Championship di quest’anno o la Netflix Cup dell’anno scorso: “Sono completamente dipendente dal golf“, ha ammesso con i cronisti l’atleta titolato.

E come è nata questa passione? Sarebbe stato l’ex Ferrarista spagnolo Carlos Sainz ad accompagnarlo per la prima volta sul famoso green e da lì, per Norris, è scoppiata una seconda passione sportiva: “Il golf è come un virus che mi ha colpito in pieno”, riflette il pilota che, tra una buca e l’altra, forse, si ricorderà anche di difendere il titolo, l’anno prossimo.