Torino, Cairo caccia Vagnati e richiama Petrachi: cosa è successo

L’ultimo ko in casa Torino non ha portato all’esonero di Baroni. A saltare è stato invece l’oramai ex Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area Tecnica Davide Vagnati. Al suo posto Petrachi.

Svolta totale in casa Torino, Davide Vagnati è stato infatti esonerato dal Torino. Non ricoprirà più quindi, il doppio incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area Tecnica Davide Vagnati. Al suo posto è stato scelto Gianluca Petrachi, già Direttore Sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. Una scelta drastica, arrivata dopo il ko subito in rimonta 2-3 contro il Milan. Dopo 6 anni, quindi, Petrachi torna a Torino. La società ha poi ringraziato Vagnati per gli ultimi 5 anni, augurandogli il meglio per il suo futuro. Riaccogliendo poi Petrachi all’interno della società.

Torino, comunicato l’esonero di Vagnati: torna Petrachi

Scossone importante in casa Torino. Con un comunicato ufficiale il club granata ha annunciato di aver esonerato il Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area Tecnica Davide Vagnati. Al suo posto è stato comunicato il ritorno di Gianluca Petrachi, già al Torino dal 2010 al 2019. Dopo 5 anni Vagnati lascia quindi il club di Urbano Cairo. Per l’ex D.S. è risultato fatale l’ultimo ko. Il 2-3 subito in rimonta contro il Milan. Ora toccherà a Petrachi risollevare la situazione in casa Torino. Dopo l’esperienza di 9 anni con i granata, Petrachi era passato alla Roma dove è rimasto solo per una stagione. Tra il 14 giugno 2024 e il 3 gennaio 2025 ha lavorato per la Salernitana. Ora il ritorno al Torino dove era arrivato la prima volta il 6 gennaio 2010 sostituendo il dimissionario Rino Foschi. Durante la sua prima gestione sono arrivati buoni piazzamenti e 2 qualificazioni all’Europa League.

Sul momento dei granata, aveva parlato così Urbano Cairo dopo il ko interno contro il Milan: “Se in passato si prendevano giocatori a 2 milioni che hanno meglio reso rispetto ad alcuni pagati anche di più recentemente? Beh… io spero che i giocatori costati più di due milioni ci diano dei risultati buoni, secondo me hanno tutto per farlo. Non bocciamo i giocatori prima di dare possibilità, alcuni hanno avuto anche infortuni lunghi, quindi diamo tempo”.

Il comunicato

Questo il comunicato della società granata: “Il Torino Football Club comunica l’esonero, con effetto immediato, di Davide Vagnati dall’incarico di Direttore Sportivo e Responsabile dell’Area tecnica del Club. Il Torino FC ringrazia Vagnati per il lavoro svolto e per l’impegno profuso in questi cinque anni e gli augura il meglio nel proseguimento della sua carriera. La direzione tecnico-sportiva è stata nuovamente affidata a Gianluca Petrachi, già Direttore Sportivo del Torino con una lunga permanenza dal 2010 al 2019. Tutta la Società riaccoglie Gianluca Petrachi con un caloroso abbraccio: bentornato a Torino, Sempre Forza Toro!“