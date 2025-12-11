SERIE A: Bologna – Juventus, sfida Champions al Dall’Ara

Bologna e Juventus si affrontano al Dall’Ara in un match ad alta tensione che profuma di Europa. I rossoblù, quinti in classifica con 25 punti e avanti di due lunghezze sui bianconeri, cercano una vittoria che manca in casa contro la Vecchia Signora dal lontano 1998. La squadra di casa vuole consolidare la propria corsa Champions, mentre la Juventus arriva galvanizzata dal recente successo in Champions League contro il Pafos. Una sfida diretta che potrebbe pesare moltissimo negli equilibri della zona alta della Serie A. Rossoblù avanti di due punti sui bianconeri, ma non battono la Vecchia Signora in casa dal 1998.

Bologna in crescita, ma reduce da una frenata

Come riporta Planetwin365.news, il percorso della squadra di Italiano in Serie A fin qui conta 7 vittorie, 4 pareggi e 3 sconfitte. La recente frenata interna con la Cremonese ha interrotto la striscia positiva dei felsinei, che poi hanno strappato un pari all’Olimpico: la Lazio è andata avanti con Isaksen, prima del definitivo 1-1 firmato da Odgaard.

Numeri e curiosità: cinque pareggi consecutivi

Le statistiche sottolineano un tabù lungo oltre un decennio: il Bologna non batte la Juventus dal febbraio 2011, mentre l’ultimo successo al Dall’Ara risale addirittura al 1998. Eppure, negli ultimi cinque incroci c’è stato equilibrio totale, con cinque pareggi consecutivi, mai però a reti bianche.

Italiano vs Spalletti: un duello in perfetto equilibrio

Quello di domenica sarà anche il sesto confronto diretto tra Vincenzo Italiano e Luciano Spalletti: il bilancio è in perfetto equilibrio, con due vittorie a testa. Chi prevarrà si porterà avanti nella sfida personale oltre che in classifica.

