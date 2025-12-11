L’EPT Prague 2025 rappresenta l’ultima e più attesa tappa dell’European Poker Tour dell’anno. L’evento si svolgerà dal 3 al 14 dicembre 2025 presso l’Hilton Prague, all’interno del King’s Casino Prague, una delle location più rinomate del panorama pokeristico europeo. Il festival offre un programma ricco di tornei pensati per ogni tipologia di giocatore: si va dai buy-in più accessibili, come il PokerStars Open da €1.650, fino ai tornei di élite, tra cui spiccano il prestigioso Main Event EPT da €5.300 e il Super High Roller da €50.000, riservato ai professionisti e ai player più ambiziosi.

Per molti appassionati, EPT Prague è il vero e proprio evento di chiusura della stagione pokeristica europea: un appuntamento imperdibile caratterizzato da un’atmosfera festiva, tavoli sempre affollati, altissimo livello tecnico e montepremi spesso milionari.

Il Day 2 del Main Event EPT Praga 2025 si è rivelato una giornata ricca di emozioni e colpi di scena, confermandosi come uno dei momenti chiave dell’intero festival pokeristico.

Fin dal pre “shuffle up and deal”, l’azione è stata frenetica: 62 giocatori hanno sfruttato la late registration, che sommati ai 379 qualificati dei due flight iniziali hanno portato il totale delle entry a 1.224. Un numero che proietta l’edizione 2025 al quinto posto nella storia del Main Event EPT Praga per partecipazione.

Come previsto, le registrazioni dell’ultimo minuto hanno permesso di superare di 34 iscritti l’edizione di marzo 2022, la prima dopo la pausa forzata della pandemia. Resta irraggiungibile, almeno per ora, il record dello scorso anno con 1.458 partecipanti.

EPT Praga: i numeri delle ultime edizioni del Main Event

2022 (Marzo): 1.190 iscritti – €5.771.500 prizepool – vincitore Grzegorz Glowny (Polonia) per €692.252

2022 (Dicembre): 1.267 iscritti – €6.144.950 prizepool – vincitore Jordan Saccucci (Canada) per €913.250

2023: 1.285 iscritti – €6.232.250 prizepool – vincitore Padraig O’Neill (Irlanda) per €1.030.000

2024: 1.458 iscritti – €7.071.300 prizepool – vincitore Pedro Marques (Portogallo) per €963.450

Payout ufficiale del Main Event EPT Praga 2025

Solo dopo il via ufficiale è stato comunicato il payout, generato da un montepremi complessivo di €5.936.400. Al vincitore andrà una prima moneta da €1.019.300, cifra che ha contribuito ad aumentare ulteriormente la tensione ai tavoli.