Fiorentina, ciclone Commisso: “Non vendo. Non ho mai mollato e non lo faccio ora”

Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, si è raccontato in un’intervista a La Nazione, affrontando il momento delicato del club. Queste le sue dichiarazioni riguardo il complicato momento che sta attraversando la Viola.

Commisso: “Amareggiato di non poter essere a Firenze”

Così Commisso: “Mi manca il contatto con la squadra, con i calciatori, con il Viola Park e le persone che lavorano lì, ma resto sempre aggiornato. Sono amareggiato di non poter essere a Firenze per per combattere come sono abituato a fare nelle situazioni di difficoltà, ma al momento non riuscirei a fare un volo così lungo”.

Commisso ha parlato poi di Vanoli: “Ha la mia massima fiducia ed è l’ultimo responsabile di questa situazione. Paolo ha rinunciato al contratto che aveva con il Torino per venire qui, accettandone uno solo fino a giugno. Si è messo in gioco per la Fiorentina e sta lavorando giorno e notte per tirarci fuori da questa situazione: ha il mio supporto”.

