Sulla domanda relativa a un’ipotetica cessione del club, Commisso ha dichiarato: “Queste voci non fanno altro che destabilizzare ulteriormente l’ambiente quando ci vorrebbe una grande compattezza da parte di tutti. Se avessi ragionato in questa maniera ogni volta che mi sono trovato in difficoltà con una mia azienda, oggi Mediacom non rappresenterebbe l’eccellenza che è. Tutte le aziende attraversano momenti di difficoltà ma la lungimiranza di chi guida una società sta proprio nel trarre insegnamento dai momenti bui per poter uscirne più forti. Non ho mai mollato in nessuna delle mie attività e a maggior ragione non lo farò adesso”.