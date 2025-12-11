Il grande calcio torna a Roma con la Confederation Cup

Il grande calcio torna protagonista nella Capitale con la Confederation Cup, l’evento ufficiale organizzato dalla Confederazione Calcistica Italiana, presieduta da Andrea Montemurro. L’appuntamento è fissato per il 13 e 14 dicembre presso la Stella Azzurra di Roma: due giorni dedicati al meglio del calcio a 8 nazionale e internazionale.

Nazionali e club in campo per un torneo spettacolare

La manifestazione proporrà tecnica, spettacolo e adrenalina con due competizioni distinte: una riservata alle nazionali e una ai club più rappresentativi del movimento.

Nazionali partecipanti

Italia

Macedonia

Serbia

Romania

Club partecipanti

Inter

Lazio

Roma

Treviso

Le squadre si sfideranno in un torneo ad alto tasso di emozioni: velocità, duelli fisici e giocate spettacolari daranno forma a due giornate di puro spettacolo e di valorizzazione del calcio a 8 italiano.

Grandi campioni presenti alla Confederation Cup

La kermesse ospiterà anche nomi simbolo del grande calcio: Davide Moscardelli, Amato Ciciretti, Alessio Cerci, Gaetano D’Agostino, Goran Pandev e altri protagonisti che arricchiranno il torneo con esperienza e spettacolo.

Evento gratuito aperto al pubblico

L’ingresso all’evento sarà gratuito, offrendo ai tifosi la possibilità di vivere da vicino due giornate di sport, partite di alto livello e momenti di intrattenimento. In programma anche una sfida speciale tra le vecchie glorie over 50 del futsal e la Nazionale Giornalisti.

Le parole del presidente Andrea Montemurro

“La Confederation Cup rappresenta un momento fondamentale nel percorso di crescita della Confederazione Calcistica Italiana. Portare a Roma club storici e nazionali di alto profilo dimostra la forza e la credibilità del nostro progetto. Questo evento non è solo sport e spettacolo, ma anche unità, inclusione e passione: vogliamo valorizzare atleti, tecnici e tifosi che condividono l’amore per questo gioco straordinario.” — Andrea Montemurro, Presidente Confederazione Calcistica Italiana

Un movimento in grande crescita

La Confederation Cup è il terzo grande evento organizzato dalla Confederazione Calcistica Italiana, nata da pochi mesi e già capace di rappresentare oltre 60.000 atleti. Tra i risultati recenti figurano la vittoria della Nations League a giugno e il secondo posto mondiale in Brasile, segnali della rapida espansione del movimento del calcio a 8 in Italia.