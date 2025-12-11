SI HD

Il grande calcio torna a Roma con la Confederation Cup

di


13 e 14 dicembre – Stella Azzurra, Roma
Il grande calcio torna protagonista nella Capitale con la Confederation Cup, l’evento ufficiale organizzato dalla Confederazione Calcistica Italiana, presieduta da Andrea Montemurro. L’appuntamento è fissato per il 13 e 14 dicembre presso la Stella Azzurra di Roma: due giorni dedicati al meglio del calcio a 8 nazionale e internazionale.

Nazionali e club in campo per un torneo spettacolare

La manifestazione proporrà tecnica, spettacolo e adrenalina con due competizioni distinte: una riservata alle nazionali e una ai club più rappresentativi del movimento.

Nazionali partecipanti

  • Italia
  • Macedonia
  • Serbia
  • Romania

Club partecipanti

  • Inter
  • Lazio
  • Roma
  • Treviso

Le squadre si sfideranno in un torneo ad alto tasso di emozioni: velocità, duelli fisici e giocate spettacolari daranno forma a due giornate di puro spettacolo e di valorizzazione del calcio a 8 italiano.

Grandi campioni presenti alla Confederation Cup

La kermesse ospiterà anche nomi simbolo del grande calcio: Davide Moscardelli, Amato Ciciretti, Alessio Cerci, Gaetano D’Agostino, Goran Pandev e altri protagonisti che arricchiranno il torneo con esperienza e spettacolo.

Evento gratuito aperto al pubblico

L’ingresso all’evento sarà gratuito, offrendo ai tifosi la possibilità di vivere da vicino due giornate di sport, partite di alto livello e momenti di intrattenimento. In programma anche una sfida speciale tra le vecchie glorie over 50 del futsal e la Nazionale Giornalisti.

Le parole del presidente Andrea Montemurro

“La Confederation Cup rappresenta un momento fondamentale nel percorso di crescita della Confederazione Calcistica Italiana. Portare a Roma club storici e nazionali di alto profilo dimostra la forza e la credibilità del nostro progetto. Questo evento non è solo sport e spettacolo, ma anche unità, inclusione e passione: vogliamo valorizzare atleti, tecnici e tifosi che condividono l’amore per questo gioco straordinario.”

— Andrea Montemurro, Presidente Confederazione Calcistica Italiana

Un movimento in grande crescita

La Confederation Cup è il terzo grande evento organizzato dalla Confederazione Calcistica Italiana, nata da pochi mesi e già capace di rappresentare oltre 60.000 atleti. Tra i risultati recenti figurano la vittoria della Nations League a giugno e il secondo posto mondiale in Brasile, segnali della rapida espansione del movimento del calcio a 8 in Italia.

