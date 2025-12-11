Mourinho, retroscena sulla maglia McTominay dopo Benfica-Napoli

I tifosi del Manchester United rimpiangono ancora l’addio di Scott McTominay e in occasione di Benfica-Napoli è andato in scena un simpatico siparietto tra il centrocampista scozzese e l’ex allenatore Jose Mourinho, con lo Special One che ha avuto la meglio di Conte al Da Luz per 2-0 nella sesta giornata di Champions League.

Seconda vittoria di fila per i portoghesi che complicano i piani di qualificazione a un Napoli corto e incerottato che non è mai riuscito a rendersi pericoloso dalle parti dei lusitani trascinati da una super prestazione di Richard Rios, autore di un gol e un assist.

Mourinho-McTominay: retroscena dopo Benfica-Napoli Consueto spettacolo nella conferenza stampa post partita da parte dell’allenatore portoghese che ha scherzato su McTominay ricordando come lo abbia fatto esordire con i Red Devils, utilizzandolo al posto di Paul Pogba ora al Monaco. Così Mourinho sul rapporto con lo scozzese: “Abbiamo un legame forte: quando avrà 70 anni si ricorderà ancora di me”.

“Cos’ho nella busta? È la maglia di McTominay. L’ho fatto esordire, ho messo in panchina Pogba per lui. Il minimo che potesse fare era darmi la sua maglia!. McTominay era triste perché ha perso. Questo è Scott, questa è la natura dei giocatori vincenti. Ha chiacchierato con me cinque minuti ma era giù di morale. Però è felicissimo a Napoli, vive un momento molto bello. Ha vinto il premio di miglior straniero ed è fantastico. Abbiamo un legame forte: quando avrà 70 anni si ricorderà ancora di me”.

L’esordio con il Manchester United

7 maggio 2017: esordio con i Red Devils con la maglia del Manchester United. Premier League, sfida di cartello contro l’Arsenal: lo Special One opta proprio per lo scozzese che da lì a qualche settimana più tardi avrà una grande occasione: Scott McTominay titolare all’Old Trafford contro il Crystal Palace… il resto è storia!

🎙️ Journalist: “I noticed you have a bag. Is it a gift for us?” 🗣️ José Mourinho: “The bag is mine.” 🎙️ Journalist: “What is it?” 🗣️ Mourinho: “It’s McTominay’s shirt. I put him in, I benched Pogba for him. The least he could do was give me his shirt.” 😭 [@Iconic_Mourinho] pic.twitter.com/I7WQPVnOpV — CentreGoals. (@centregoals) December 11, 2025

Il nuovo McTominay

“A McTominay ho detto che questi bambini che ho messo negli ultimi minuti sono i prossimi McTominay. L’ultimo che ho fatto entrare (José Neto ndr) sono sicuro che farà la storia”.