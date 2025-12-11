SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Mourinho, retroscena sulla maglia McTominay dopo Benfica-Napoli

Mourinho, retroscena sulla maglia McTominay dopo Benfica-Napoli

di

I tifosi del Manchester United rimpiangono ancora l’addio di Scott McTominay e in occasione di Benfica-Napoli è andato in scena un simpatico siparietto tra il centrocampista scozzese e l’ex allenatore Jose Mourinho, con lo Special One che ha avuto la meglio di Conte al Da Luz per 2-0 nella sesta giornata di Champions League.

Seconda vittoria di fila per i portoghesi che complicano i piani di qualificazione a un Napoli corto e incerottato che non è mai riuscito a rendersi pericoloso dalle parti dei lusitani trascinati da una super prestazione di Richard Rios, autore di un gol e un assist.

Jose Mourinho e il simpatico siparietto con McTominay dopo Benfica-Napoli (screen X)

Mourinho-McTominay: retroscena dopo Benfica-Napoli

Consueto spettacolo nella conferenza stampa post partita da parte dell’allenatore portoghese che ha scherzato su McTominay ricordando come lo abbia fatto esordire con i Red Devils, utilizzandolo al posto di Paul Pogba ora al Monaco. Così Mourinho sul rapporto con lo scozzese: “Abbiamo un legame forte: quando avrà 70 anni si ricorderà ancora di me”.

Cos’ho nella busta? È la maglia di McTominay. L’ho fatto esordire, ho messo in panchina Pogba per lui. Il minimo che potesse fare era darmi la sua maglia!. McTominay era triste perché ha perso. Questo è Scott, questa è la natura dei giocatori vincenti. Ha chiacchierato con me cinque minuti ma era giù di morale. Però è felicissimo a Napoli, vive un momento molto bello. Ha vinto il premio di miglior straniero ed è fantastico. Abbiamo un legame forte: quando avrà 70 anni si ricorderà ancora di me”.

L’esordio con il Manchester United

7 maggio 2017: esordio con i Red Devils con la maglia del Manchester United. Premier League, sfida di cartello contro l’Arsenal: lo Special One opta proprio per lo scozzese che da lì a qualche settimana più tardi avrà una grande occasione: Scott McTominay titolare all’Old Trafford contro il Crystal Palace… il resto è storia!

Il nuovo McTominay

“A McTominay ho detto che questi bambini che ho messo negli ultimi minuti sono i prossimi McTominay. L’ultimo che ho fatto entrare (José Neto ndr) sono sicuro che farà la storia”.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×