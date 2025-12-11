Scandalo ATP, Sinner fuori dalla top 10: allora lo fanno apposta

Sinner prepara la stagione 2026 con ambizione, però intanto una scelta dell’ATP fa discutere e lascia i tifosi senza parole.

Jannik Sinner continua la sua preparazione verso un 2026 che, senza ombra di dubbio, sarà un anno decisivo. L’obiettivo è chiaro e il campione altoatesino non lo nasconde: vuole tornare numero uno al mondo, riprendersi quel trono che per mesi ha condiviso nei pronostici e nelle battaglie con Carlos Alcaraz. Infatti il suo percorso di crescita, per quanto solido, è fatto anche di scelte precise, preparazione meticolosa e una determinazione che ormai tutti gli riconoscono.

Però, proprio mentre Sinner pensa soltanto al campo e alla rincorsa del vertice ATP, arriva dall’associazione dei tennisti pro una decisione che ha fatto gridare allo scandalo molti appassionati. Una speciale classifica, una selezione annuale, un’esclusione inattesa. Il quadro si è chiarito ed è diventato evidente il motivo dell’indignazione generale. L’ATP ha infatti pubblicato la speciale classifica dedicata al miglior colpo del 2025, una tradizione di fine stagione molto seguita dai tifosi, perché racchiude i punti più spettacolari giocati nel corso dell’anno.

Scandalo ATP: Sinner fuori dai primi dieci

Una sorta di vetrina del talento puro, dove trovano spazio le magie dei più grandi. Dieci colpi scelti, dieci protagonisti in lizza. Tutto perfetto sulla carta, se non fosse per un’assenza che ha immediatamente acceso il dibattito.

Non c’è Jannik Sinner. Nessuna sua giocata tra le prime dieci, nessuna menzione tra le azioni più votate dai tecnici ATP. Una scelta che ha sorpreso e irritato, soprattutto perché da Alcaraz a Djokovic, passando per vari big del circuito, il resto dei nomi presenti nella lista non ha lasciato spazio a dubbi. Sono i soliti campioni, quelli ai quali è facile associare momenti di spettacolo.

Però l’assenza di Sinner, considerando quanto abbia brillato nei punti di maggior pressione e quanto abbia ormai abituato il pubblico a colpi di qualità elevatissima, sembra più una dimenticanza clamorosa che una reale valutazione tecnica.

L’indignazione è cresciuta anche perché non è la prima volta che il nome di Sinner rimane fuori da alcune decisioni istituzionali. Va ricordato infatti che, a causa della nota vicenda legata al caso Clostebol, pur essendo stato chiarito e privo di colpe personali, Sinner era già stato escluso dal bonus dei Masters 1000, un precedente che molti tifosi non hanno digerito.

Adesso si aggiunge anche questa esclusione dalla top ten dei colpi dell’anno, che appare agli occhi di molti come una scelta evitabile, soprattutto considerando l’impatto che Jannik ha avuto sulla stagione, dentro e fuori dal rettangolo di gioco.

Sinner però sembra non voler dare peso alla questione. Continua ad allenarsi, concentrato su ciò che lo aspetta. Il 2026 gli offre la possibilità di un nuovo assalto al ranking e ogni giorno sembra avvicinarlo a quel livello di maturità che serve per restare stabilmente tra i migliori. La sua risposta, come sempre, arriverà sul campo. E sarà probabilmente più rumorosa di qualsiasi classifica mancata.