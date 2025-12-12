Allievi a Sportitalia.it: “Verstappen in Ferrari, ecco quando arriverà”

Pino Allievi commenta il Mondiale appena andato in archivio e si lascia andare ad una previsione su Verstappen in Ferrari

Con Pino Allievi, una delle firme più autorevoli italiane del giornalismo automobilistico, analizziamo la stagione andata in archivio di Formula Uno, guardando già al futuro.

Inevitabile partire dall’epilogo, dalla vittoria di Norris. Un’ultima gara che ha vissuto come?

“Senza nessuna emozione. La gara è andata esattamente come doveva andare. Norris puntava ad arrivare nei primi tre, ha rischiato qualcosina solo nel sorpasso a Tsunoda. Poi, aveva la garanzia di Piastri che nel caso lo avrebbe favorito. Non è stato un finale travolgente, anzi un finale triste. Non c’è starta neppure la voglia di scendere in pista da parte di chi era nelle tribune. Questa è la tristezza di Abu Dhabi. Si sono comprati un GP con il paradosso che la F1 corre ben quattro volte da quelle parti tra Arabia Saudita, Emirati, Qatar e Bahrain e non corre in Germania, patria della produzione automobilistica europea, o Francia. La Formula Uno fa fatica anche a correre in Italia, a casa nostra”.

Ecco, Allievi, proiettiamoci già al 2026: ci spiega quali sono le principali innovazioni del nuovo ciclo tecnico?

“Hanno fatto un regolamento che abbiamo in possesso. I costruttori, però, stanno portando nuove innovazioni e non è semplice capire cosa sia attivo oppure no. Preferisco non sbilanciarmi”.

Troppo presto, a questo punto, per dire quali team e quali piloti potrebbe favorire questo nuovo ciclo?

“Assolutamente impossibile”.

L’unica condizione per vedere Verstappen in Ferrari

Come era ipotizzabile, il Mondiale è stato vinto da Norris. Perché Andrea Stella non è il team principal di Ferrari?

“Perché c’è un’altra organizzazione. Stella ha avuto la fiducia totale della McLaren, c’è una proprietà che appartiene al fondo governativo del Bahrain, c’è un amministratore delegato come Zac Brown ed una gerarchia molto semplice. Non c’è la burocrazia di Maranello, tanto per intenderci”.

“A Stella – continua Allievi – è stata data la possibilità di prendere i tecnici che ha desiderato: ci sono molti italiani in McLaren: molti hanno detto di no al ritorno in Ferrari, come l’aerodinamico Giuseppe Pesce. C’è poca politica e tanta voglia di lavorare, di arrivare al top. Stella avrebbe potuto, serenamente, essere un uomo su cui puntare per il futuro in Ferrari. Mi domando come ha fatto a capirlo McLaren che è britannica e non la Ferrari che è lo aveva in casa e costava, praticamente, zero”

Se potesse scegliere lei, nel 2026 della Ferrari ci sarebbe Hamilton o il rampante Olly Bearman?

“Io prenderei Leclerc e Verstappen. Verstappen costa quanto Hamilton. Il giorno in cui Ferrari sarà competitiva arriverà anche Verstappen”.