Esplode il mercato dei bomber: piste a sorpresa e movimenti sottotraccia. Spunta Darwin tra i “soliti noti”

A poche settimane dall’apertura della sessione di gennaio, il panorama del calciomercato internazionale inizia a muoversi in modo sempre più intenso.

Alcune situazioni, sotto traccia ma significative, potrebbero generare dinamiche interessanti anche per le squadre italiane. Soprattutto nel reparto offensivo, dove diversi attaccanti di primo piano si trovano in bilico tra scelte di carriera, contratti in scadenza e rapporti interni sempre più delicati.

Il caso Salah e le ripercussioni

Il nome più sorprendente che si è aggiunto alla lista nelle ultime ore è quello di Mohamed Salah. L’egiziano, secondo quanto filtrare dall’ambiente inglese, sarebbe ormai in rotta di collisione con Arne Slot: un rapporto complicato, fatto di vedute tattiche divergenti e tensioni latenti esplose con la recente esclusione dalla trasferta che il Liverpool ha affrontato a Milano contro l’Inter. Non è escluso che, di fronte a una proposta economicamente altisonante, Salah possa anche prendere in considerazione una partenza già nel mese di gennaio. Da monitorare con attenzione, ancora una volta, l’Al Hilal, club che non ha mai nascosto la propria ammirazione per il giocatore e che potrebbe tornare alla carica nel tentativo di riportare una grande stella in Arabia.

Darwin Nunez e la nostalgia d’Europa

Ed è proprio da questo scenario che si intreccia il capitolo Darwin Núñez. L’uruguaiano, approdato all’Al Hilal la scorsa estate dopo il ciclo al Liverpool, non è infatti pienamente soddisfatto della sua esperienza araba e possiamo svelare che attraverso i suoi agenti, sta sondando la possibilità di un rientro in Europa già nei prossimi mesi. La volontà del giocatore è chiara: ritrovare un palcoscenico competitivo che possa rilanciarne rendimento e centralità tecnica. Il nodo, come sempre, è economico: ingaggio e valutazione restano ostacoli pesanti, soprattutto per i club italiani. Tuttavia, se l’Al Hilal dovesse aprire a formule più flessibili — anche in virtù di un eventuale investimento importantissimo per Salah — qualche spiraglio potrebbe davvero nascere.

Icardi e i contatti: tra rinnovo e alternative

Situazione completamente diversa per Mauro Icardi, ormai vicino alla scadenza contrattuale con il Galatasaray. L’argentino non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo e, al momento, non sembrano esserci piste realmente calde per lui. Resta comunque un profilo che potrebbe diventare un’occasione low cost nel mercato, soprattutto per squadre alla ricerca di un attaccante d’esperienza senza investimenti troppo impegnativi. Un suo ritorno immediato in Serie A appare oggi complesso, ma il suo nome tornerà inevitabilmente a circolare.

Barça protagonista: tra addii e sogni

Capitolo Robert Lewandowski. Il polacco lascerà il Barcellona a fine stagione, e il suo nome è già stato accostato con insistenza al Milan, club che ne apprezza professionalità e mentalità. Gennaio resta una pista da escludere — il Barça non intende privarsene prima della fine del campionato — ma l’addio estivo sembra ormai scritto. I rossoneri osservano con interesse, pur consapevoli che ingaggio ed età richiedono valutazioni estremamente ponderate.

In casa Juventus tiene banco la questione Kenan Yildiz

Il giovane turco è uno dei talenti più osservati d’Europa e il club bianconero avverte la necessità di accelerare sul rinnovo per blindarlo: il Barcellona, tra le altre, lo apprezza da tempo e monitora con attenzione ogni movimento.

Zirkzee, il centravanti preferito

Molto più calda, invece, la situazione legata a Joshua Zirkzee, oggi al Manchester United ma ancora lontano dalle aspettative di rendimento. L’infortunio di Šeško gli ha garantito spazio, ma le prestazioni non hanno convinto del tutto. Milan e Roma seguono con grande attenzione l’evoluzione del suo quadro: i rossoneri potrebbero intervenire solo trovando una soluzione in uscita per Santiago Giménez, mentre la Roma ragionerebbe su formule creative per rendere l’operazione sostenibile.

Leao segna e i corteggiatori vanno allontanati

In casa Milan, però, un altro dossier sta tornando d’attualità: quello legato a Rafa Leão. Le recenti prestazioni straripanti del portoghese hanno rimesso sotto i riflettori il tema del suo futuro. Il contratto in scadenza nel giugno 2028 garantisce al club un margine di sicurezza, ma non esclude affatto pressioni esterne: i corteggiatori internazionali (Barça su tutti) si presenteranno inevitabilmente a fine stagione. Proprio per questo, la dirigenza rossonera potrebbe valutare l’idea di anticipare i tempi e discutere un ulteriore adeguamento e prolungamento, così da blindare definitivamente il giocatore e spegnere sul nascere le sirene estere.

Tante storie, molte incertezze, e una costante: il mercato di gennaio potrebbe offrire più opportunità che certezze. Chi saprà muoversi per tempo, però, potrebbe trovare colpi insperati in un quadro in continuo mutamento.