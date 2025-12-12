“Greenwood da Pallone d’Oro”: De Zerbi folgorato dall’ex Man Utd

Le prestazioni di Greenwood stanno consolidando il reparto offensivo del Marsiglia di De Zerbi e l’ex tecnico del Sassuolo elogia le grandi qualità del giocatore.

Alla vigilia della sfida contro il Metz, in casa Marsiglia non si sono fatte attendere le dichiarazioni di Roberto De Zerbi, allenatore dell’OM, che ha elogiato e non poco Greenwood: “Lo vedo tutti i giorni, il suo potenziale è enorme. Non vedo altri giocatori in Europa dello stesso livello. Ha il potenziale di un Pallone d’Oro, sta a lui capire se vuole fare di tutto per lottare per vincerlo o no. Greenwood ha qualità degne del Pallone d’Oro. Voglio che sia più continuo”.

De Zerbi, che elogi a Greenwood

Nel corso della conferenza stampa, De Zerbi ha analizzato con molta precisione le qualità del calciatore ex Manchester United: “Deve pressare con più intensità, deve gestire meglio la palla quando la squadra è in difficoltà, non perderla facilmente ma tenerla per permettere alla squadra di avanzare. Non devo essere amico dei giocatori, sono pagato per aiutarli a migliorare e a ottenere risultati. Tratto tutti bene. Mi fa piacere se mi apprezzano come persona. Devo essere esigente, ottenere risultati e far crescere giocatori come Greenwood”.

Il momento del Marsiglia

La vittoria in Champions League contro il Royale Saint Gilloise ha certificato il momento abbastanza positivo del Marsiglia, che si era fermato solamente venerdì scorso contro il Lille. Il terzo posto in coabitazione con il Lille è un buon viatico per continuare sul solco dell’alta classifica: “Mason è uno dei migliori compagni di squadra che abbia mai avuto in carriera. Ho condiviso lo spogliatoio con molti buoni giocatori, alcuni anche spettacolari, nella mia squadra. Dopo Leo Messi, che gioca un campionato a sé, Mason è capace di tutto. Sa tirare con il destro, con il sinistro, è veloce, è intelligente”, ha detto ancora De Zerbi su Greenwood.

