Hojlund vale il doppio di Nico Paz, Sucic più di Atta: il CiES pubblica le differenze dei valori di mercato

Il CIES ha pubblicato le sue previsioni sui valori dei calciatori in vista del mercato estivo 2026. Lo studio analizza i principali protagonisti della Serie A, evidenziando chi crescerà di più e le possibili sorprese del mercato.

Il CIES, l’osservatori internazionale del calcio, ha pubblicato uno dei suoi studi sul calciomercato che hanno sempre molto seguito. In questo caso si tratta della previsione dei valori dei calciatori in vista del mercato di giugno 2026. E soprattutto come miglioreranno i valori dei principali protagonisti della prossima Serie A.

Sono tante le previsioni interessanti fatte dal CIES, anche se difficilmente alcune di queste coincideranno con i valori del mercato estivo del 2026. Un esempio lampante sarà infatti il valore di Nico Paz. Il numero 10 del Como, infatti, con ogni probabilità lascerà le rive del Lago a giugno ma andrà al Real Madrid o meglio tornerà in Spagna per 9 milioni di euro. Un prezzo fissato all’atto del passaggio (e poi della conferma) dell’argentino al Como. Una valutazione molto inferiore a quella che il CIES assegna al calciatore in vista di giugno.

Secondo il CIES, Hojlund varrà più di Nico Paz

Secondo il CIES oggi Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli vale più di Nico Paz. L’attaccante danese infatti è accreditato di un valore di circa 87 milioni e a giugno ne varrà addirittura 93. L’argentino del Como, destinato al Real Madrid invece, vale oggi poco meno di 37 milioni di euro. Mentra a giugno varrà circa 50 milioni. Come detto, ben lontano dai 9 milioni che i blancos dovranno spendere per riportare a casa Paz.

Sucic vale il doppio di Atta

Tra i giocatori che stanno facendo benissimo in questo avvio di Serie A, il CIES ha avuto un occhio di riguardo per il centrocampista dell’Inter Sucic. I nerazzurri lo avevano pagato poco più di 14 milioni. Ora ne vale addirittura 40 e a giugno ne dovrebbe valere poco meno di 47. A proposito di centrocampista, valore ancora piuttosto contenuto invece per Arthur Atta. Il francese dell’Udinese vale 15,5 milioni e, a giugno, 20 milioni.

A proposito di Inter, anche Bonny ha assunto parecchio valore in questi mesi. Il centravanti ex Parma acquistato per 25 milioni, ora ne vale 35. A giugno addirittura ne potrebbe vale circa 48.

La supervalutazione del CIES per Yildiz e la crescita di Tiago Gabriel

Tra i giocatori della Serie A, quello che vale oggi di più e crescerà ancora verso giugno è Kenan Yildiz. La stella della Juventus, secondo l’osservatorio, oggi vale 116 milioni di euro e a giugno arriverò a toccare i 140. Numeri da capogiro per un calciatore che trascinando per quanto possa un giocatore da solo, tutta la Juventus a suon di gol e assist.

La crescita maggiore secondo il CIES la avrà il valore di Tiago Gabriel del Lecce. Il centrale pescato da Pantaleo Corvino dall’Estrela Amadora in Portogallo oggi vale 13,2 milioni, a giugno potrebbe toccare i 14 milioni. Un aumento dell’82%. Il lusitano è seguito da Bartesaghi del Milan da 18 a 32 milioni (+79%).

E ancora Giovane del Verona oggi circa 10 milioni, a giugno 15 (+52%); Ahanor dell’Atalanta, oggi poco meno di 26, a giugno 38 (+49%); Wesley della Roma oggi 46 milioni, mentre a giugno 58 (+27%); Soulé della Roma oggi 49,5 milioni di euro, a giungo poco meno di 58 milioni (+17%).