Leclerc, colpo di scena: in Ferrari non ci credono

Le prime parole di Charles Leclerc in ottica del 2026 hanno lasciato esterrefatti i tifosi di Ferrari: lui e loro adesso ci credono davvero.

Difficile immaginare un 2025 peggiore per Ferrari, anche con le più infauste predizioni possibili all’inizio dell’annata che si è rivelata una vera e propria Caporetto per il team rosso. La squadra italiana ha affrontato una stagione davvero dimenticabile della sua storia, una che, più che altro, non ha riservato davvero nessuna emozione ai tifosi. A salvare quantomeno la faccia di team e addetti ai lavori, solo il solito Charles Leclerc.

L’atleta di Monaco ha centrato 7 piazzamenti a podio con un’auto che non ha mai sentito davvero competitiva. Questo ricorda a tutti il talento del pilota 28enne che pur non avendo mai vinto un singolo titolo iridato, ha dimostrato ancora una volta di saper andare oltre i limiti della vettura. Chissà cosa potrebbe fare se per una volta, avesse un’auto in grado di lottare per il titolo.

Il prossimo deve essere l’anno della svolta. Sul team c’è una pressione enorme, da parte della dirigenza di John Elkann, dei tifosi ma anche dello stesso pilota monegasco che è stato molto chiaro sulle sue aspettative per il 2026. E se non dovessero essere soddisfatte forse, potrebbe aprirsi davvero uno scenario in cui l’atleta lascia per sempre la squadra Ferrari.

Leclerc deluso dalla stagione, è arrivato il momento

Ai microfoni della stampa dopo la delusione di questa stagione, Leclerc ha detto parole molto dure. Non poteva essere altrimenti dopo un’annata senza nemmeno una vittoria nel ruolino di marcia: “Sono molto deluso. Cerchi di rimanere motivato, sorridere e pensare agli aspetti positivi. Ma quando la stagione finisce, è lì che la delusione mi assale in una stagione come questa”, le sue parole.

Il pilota di Monaco è però convinto che nel 2026 si possa trovare una svolta, ripartendo da zero, soprattutto grazie al nuovo regolamento che premierà motori più piccoli ed aerodinamica totalmente diversa sulla monoposto in gara: “La stagione è stata molto dura, c’è ancora molta motivazione, pensiamo che ci sia una grande opportunità il prossimo anno. Sta a noi cogliere questa opportunità e stiamo lavorando al massimo per raggiungerla”, dice il pilota.

La speranza è semplice: “Mi auguro che Ferrari possa tornare al vertice”. Tutti noi ci auguriamo che possa succedere per ridare un po’ di emozione ai tifosi dell’ultimo team italiano al 100% rimasto in griglia. In una situazione del genere, ripartire da zero è l’unica speranza.