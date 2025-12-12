Milan-Como a Perth, Simonelli annuncia la data da dentro o fuori

La sfida Milan-Como, inizialmente pensata per essere giocata a Perth, resta al centro di critiche. Ora le condizioni restrittive dell’AFC rischiando di far saltare l’evento, che sembra orientato verso il “ritorno” in Italia.

La possibilità che Milan-Como, gara valida per la 24ª giornata della Serie A 2025-26, venga disputata a Perth, in Australia, sembra ormai affievolirsi nonostante le parole del presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, che nei giorni scorsi ha ribadito come “non sia affatto tramontata” e come l’iter sia “ancora in itinere”.

La partita, inizialmente programmata all’estero per la concomitante indisponibilità di San Siro durante le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, appare oggi destinata con buona probabilità a essere giocata in Italia, verosimilmente a San Siro una volta terminati gli eventi olimpici.

Simonelli precisa su Milan-Como a Perth

Simonelli ha voluto chiarire la posizione della Lega dopo giorni di voci e indiscrezioni: “Ho letto cose non corrette in questi giorni. Non è tramontata”. Il presidente ha spiegato che la Lega ha ricevuto “tutti i pareri favorevoli” ad eccezione di quello dell’Asian Football Confederation, che ha espresso un parere “clean” ma vincolato a due clausole ritenute “non inaccettabili”, pur risultando determinanti.

L’AFC, infatti, ha chiesto che il match fosse arbitrato da una terna asiatica e che venisse pubblicizzato come un evento non riconducibile alla Serie A. Una richiesta, quest’ultima, che svuoterebbe di senso l’intera operazione. “Non possiamo fare una partita del campionato italiano senza che sia una partita di Serie A, senza usare i nostri arbitri”, ha puntualizzato Simonelli, evidenziando l’impossibilità regolamentare di accettare le condizioni poste.

I prossimi passi

Il presidente ha ricordato anche come la Lega abbia già esperienza nell’organizzazione di eventi ufficiali in territorio sotto la giurisdizione AFC, citando la Supercoppa Italiana: “Noi andiamo a giocare la Supercoppa nello stesso territorio gestito dalla Federazione Asiatica e lì gestiamo le cose in quel modo”. Una ragione in più, secondo lui, per ritenere eccessive le restrizioni ora richieste.

La deadline per fissare Milan-Como a Perth

Il nodo finale potrebbe sciogliersi con l’incontro tra Simonelli e Gianni Infantino previsto a Doha il 17 dicembre: “Vedrò Infantino a Doha probabilmente il 17 e, se la FIFA darà parere contrario, ne prenderemo atto. Deadline? Potrebbe essere proprio questo mio incontro… forse il 18 sapremo se saremo dentro o fuori”. Nessuna alternativa è stata ancora studiata: “Ipotesi alternativa? Non ne abbiamo fatta nessuna. Se nelle date che vi ho detto non si farà, allora calendarizzeremo la partita”.

Le ipotesi sulle date

Secondo le ultime indiscrezioni, l’ipotesi più concreta di recuperare il match a San Siro il 17 o il 28 febbraio. Quando stadio tornerà disponibile. La soluzione di un impianto alternativo appare, invece, molto più complessa.

Quel che emerge, al di là delle diplomazie e degli incontri, è che Milan-Como difficilmente si giocherà in Australia. Una situazione che lascerebbe in sospeso il progetto della Serie A “globale”.