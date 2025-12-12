Pazzesco, Lando Norris in MotoGP nel 2026: l’annuncio

Lando Norris vuole provarci anche su due ruote, non gli basta la vittoria sulle monoposto! La prova è questo invito che l’inglese accoglie a braccia aperte.

Il primo titolo di Lando Norris nel mondo della Formula 1 è arrivato quando nessuno si aspettava più che potesse farcela e forse, questo dettaglio rende il suo trionfo ancora più eccitante di quanto non sarebbe stato nel caso di una stagione lineare e priva di sorprese. La rimonta di Max Verstappen è stata fermata nell’ultima gara, quando il britannico si è preso i pochi punti che mancavano per assicurarsi matematicamente la vittoria.

Ora, per l’atleta inglese si prospetta un 2026 in cui bisognerà confermare quanto di buono fatto quest’anno e soprattutto evitare la lotta fratricida con Oscar Piastri – voluta comunque dalla squadra – che ha rischiato di far godere il terzo tra i due litiganti, rendendo la vittoria del team papaya tutto meno che scontata fino a pochissime gare dal termine.

Ma se Norris cambiasse del tutto rotta avvicinandosi ad un altro sport? In questi giorni, ha ammesso di essere molto attratto dal golf per cui: “Ho una dipendenza”, come ha ammesso a Sky Sport ma non è l’unica disciplina che attira, al livello competitivo, Norris visto che c’è un’altra sirena per lui all’orizzonte, sempre nel mondo dei motori…

Norris in MotoGP, la follia si realizza

Quello che sta accadendo, ricorda molto ciò che successe nel 2005 quando Michael Schumacher ebbe modo di provare alcune moto da corsa tra cui una Ducati: Lando Norris è stato accostato al mondo della MotoGP. Per l’esattezza, al team austriaco KTM con cui avrebbe avuto contatti ricevendo un’offerta interessante. Quindi, addio alle ruote scoperte? Un momento solo, prima di saltare a conclusioni azzardate.

Negli ultimi anni KTM ha affrontato anni duri dentro e fuori dal Circus ma ha sempre ribadito la volontà di mantenere attiva la squadra e chissà che il team principal Günther Steiner non abbia trovato una grande idea di marketing per rilanciare lo storico squadrone. Ha infatti invitato Lando Norris a provare una moto della squadra. Nello specifico, pare che l’invito sia legato alla serie Netflix “Life of Steiner” che attirerebbe enorme attenzione mediatica su KTM Racing.

Il TP ha dichiarato quanto segue: “Lando Norris è il benvenuto sulla nostra moto il prossimo anno. Noi e McLaren abbiamo anche gli stessi colori: papaya è una tonalità di arancione, dai sono simili”, l’invito ufficiale; da notare in ogni caso che, anche volendo fare pazzie, a Norris è stato esteso il contratto con McLaren almeno fino al 2026. Lo stesso Steiner sa bene che sarebbe solo una “storia breve” e non una cosa formale: “Non so se il boss della Mc Laren Zac Brown sarebbe molto contento di vederlo su una moto”, ammette il numero 1 di KTM davanti ai microfoni.