Il primo gol in Serie A di Nikola Stulic porta al Lecce tre punti fondamentali in chiave salvezza: piegato di misura il Pisa nell’anticipo del Via del Mare.

I salentini, guidati da Di Francesco, portano a casa il successo riscattando il ko dello Zini di Cremona. Acuto di misura contro i toscani, alla terza sconfitta consecutiva e in una fase della stagione di grossa difficoltà. Il Lecce ha messo in atto una bella prestazione, andando vicino a più riprese al gol che è arrivato nel secondo tempo sull’asse di due subentrati: Banda e Stulic.

Decisivo Stulic: primo gol in A

Nel primo tempo il Lecce ci prova con una catena abbastanza ripetitiva, mentre è il Pisa a giocare una sfida maggiormente contenitiva. Ma l’imprinting tattico di Gilardino non porta ai toscani i frutti sperati poiché le occasioni offensive sono davvero poche. In casa salentina prova ad accendersi Sottil, che in due circostanze sfiora la porta difesa da Semper. Il Lecce cerca la stoccata vincente, ma non la trova.

Lecce all’attacco, Pisa sulla difensiva

Il copione nella ripresa resta lo stesso: il Lecce fa la partita, il Pisa fa fatica a reagire. Manca solamente la stoccata decisiva alla banda di Di Francesco. Stoccata che arriva al minuto 72: l’azione è confezionata da parte dei due nuovi entrati, con Banda che lascia sul posto Caracciolo con un grande dribbling e sfornando un cross che Stulic capitalizza nella giocata vincente.

Con questa vittoria, il Lecce sale a quota 16 punti allontanandosi dalla zona caldissima della classifica. Situazione differente per il Pisa, che con questa sconfitta resta al terzultimo posto a quota 10.

Le parole di Di Francesco

Il tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco, aveva parlato così in conferenza stampa della lotta salvezza: “E’ molto equilibrata, ci sono pochi punti fra le squadre. La classifica è anomala, il campionato ha grandi equilibri, davanti e in coda. Una partita può dare tanto e quella successiva può toglierti tanto. Se passiamo dall’esaltazione col Torino alla depressione con la Cremonese commettiamo un errore gravissimo”.