Atalanta-Cagliari, fa tutto Scamacca: doppietta e 3 punti a Palladino

Termina 2-1 alla New Balance Arena la gara tra Atalanta e Cagliari. Doppietta per Gianluca Scamacca, 4 gol e 1 assist nelle ultime 4 giornate. In gol Gaetano per gli ospiti.

3 punti fondamentali che proiettano l’Atalanta a 19 punti in classifica. La Dea resta comunque nella colonna destra della classifica. Ko pesante per il Cagliari, maturato nei minuti finali quando Scamacca ha segnato la rete del 2-1. Annullato a Luvumbo allo scadere il 2-2 per fuorigioco di Folorunsho. Dopo il ko di Napoli e quello con il Verona, inframezzato dalla vittoria contro la Fiorentina, Raffaele Palladino centra così il secondo successo in Serie A. Il 5^ complessivo considerando i 2 in Champions League e quello ottenuto contro il Genoa in Coppa Italia. Trascinatore della Dea è Scamacca.

Scamacca la sblocca, Dea avanti

Atalanta pericolosa già al 7′. Spunto di De Ketelaere che apre per Lookman, il Nigeriano si perde però e non serve Scamacca messo meglio. 4 minuti e Scamacca trova l’1-0. Conclusione di Zappacosta che trova l’attaccante, bravo e fortunato a metterci il tacco stappando il match. Al 20′ tentativo di Palestra. L’esterno calcia di controbalzo ma svirgola e manda a lato. Al 27′ ci prova Lookman. Ederson scarica sull’attaccante che supera Rodriguez e calcia ma trova la deviazione decisiva di Luperto. Al 34′ grande chance per il Cagliari. Zappa serve Obert ma è bravo Kossounou ad anticiparlo e a mettere fuori. Tra il 40′ e il 41′ doppia chance per l’Atalanta prima con Scamacca poi con De Ketelaere. Al 47′ Borrelli sfiora di testa l’1-1.

Gaetano pareggia, Scamacca la decide: vince 2-1 l’Atalanta

Pronti via e al 48′ il Cagliari ha la chance per pareggiare. Cross di Adopo, colpo di testa di Folorunsho. Chiusura in corner di Kossounou. Al 54′ l’Atalanta perde per infortunio Djimsiti: dentro Ahanor. Pari Cagliari al 75′ con Gaetano. Folorunsho apre l’azione. Esposito rifinisce per Gaetano, bravo a scavalcare Carnesecchi per il gol del pareggio. 6 minuti e l’Atalanta torna in vantaggio. Ancora con Scamacca. Sul cross di Samardzic, appena entrato, l’attaccante non colpisce bene il pallone che resta in zona. E’ però bravo sulla respinta a battere Caprile per il 2-1 della Dea. Al 84′ chance per Zalewski. Il polacco calcia sul primo palo, trovando però pronto Caprile a respingere. Al 93′ pareggia Luvumbo. Rete annullata per il fuorigioco di Folorunsho. Finisce 2-1 Atalanta. La Dea sale a 19 punti in classifica. Il Cagliari resta fermo a 14 a +4 sul Pisa terzultimo in classifica in Serie A. Beffa finale per i sardi.