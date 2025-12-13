Batosta Valentino Rossi, Marquez se la gode: è un’altra sua vittoria

Valentino Rossi deve fare i conti con una mazzata che non avrebbe mai pensato di ricevere: Marc Marquez se la ride.

Marc Marquez è tornato re della MotoGP a distanza di sei anni dall’ultima volta. Il trionfo nel Mondiale 2025 ha permesso al campionissimo spagnolo di conquistare il suo nono titolo iridato e pareggiare così il numero di vittorie di Valentino Rossi. Ora l’obiettivo di Marquez è molto chiaro: andare a caccia del titolo anche nel 2026, così da sorpassare definitivamente il suo grande rivale.

Valentino Rossi, dal canto suo, è al lavoro per preparare le contromosse. Il Dottore non è più in pista ma sta cercando di far crescere sempre di più la VR46 Racing: il sogno è quello di avere un pilota di grande livello che possa quantomeno competere con Marquez per il titolo. Tuttavia proprio in queste ore è arrivata una pessima notizia per Rossi: il campione di Tavullia non se l’aspettava proprio.

L’ultim’ora non riguarda però il Mondiale di MotoGP, bensì la sua avventura nel WEC, vale a dire il Campionato del mondo Endurance. Nel 2026, infatti, il Dottore non sarà più tra i protagonisti: BMW M Motorsport e Team WRT hanno annunciato che Rossi non sarà nella line-up LMGT3 2026, mettendo quindi un punto definitivo al progetto partito due anni fa.

Valentino Rossi, l’avventura nel WEC è già finita: BMW lo fa fuori

Eppure lo sbarco di Valentino Rossi nel World Endurance Championship non era stato privo di soddisfazioni. In questi due anni, infatti, il nove volte iridato era riuscito a centrare il podio a Imola, Fuji e COTA; in più è stato grande protagonista sempre a Imola, dove il secondo posto è sfuggito solo a causa di una penalità, e a Le Mans, dove è stato costretto al ritiro mentre era ampiamente competitivo.

In più nel 2025 Rossi ha conquistato tre vittorie sprint nel GT World Challenge Europe e il successo nella 8 Ore di Indianapolis. Ma allora cosa c’è dietro questa scelta di BMW? Molto probabilmente Valentino Rossi paga la mancata continuità di risultati: nel suo futuro ora sembra esserci la GT World Challenge Europe, dato che per lui pare non ci sia più spazio né in GT3 né in Hypercar.

Nella nuova griglia LMGT3 è comparsa la #69, che BMW ha voluto affidare a Dan Harper, Parker Thompson e Anthony McIntosh: sarà proprio questa vettura a prendere il posto della #46 di Valentino Rossi.