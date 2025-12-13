Inter, Chivu contro i pregiudizi: “Falliti e finiti? La realtà del campo è diversa da quella raccontata”

Christian Chivu, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa. Diverse dichiarazioni interessanti da parte del tecnico nerazzurro.

L’allenatore dell’Inter, Christian Chivu, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa, partendo dalle ambizioni del gruppo: “La voglia di questo gruppo è più importante di quello che chiedo io e di quello che si dice in giro: dicevano che eravamo falliti e finiti, ma siamo ancora lì, a metterci tutti la faccia. Questo non era scontato”.

Inter, Chivu: “Realtà diversa da quella raccontata”

E ancora Chivu: “Siamo a dicembre, abbiamo margini di miglioramento, ma dall’inizio l’identità è rimasta la stessa. La realtà del campo è diversa da quella che viene raccontata, qui le aspettative sono sempre più alte della realtà, ma è vero che noi dobbiamo aggiungere qualcosa in più dal punto di vista dell’attenzione e della responsabilità, oltre che della passione e del divertimento. Stiamo facendo una grande stagione e non valuto solo una vittoria o una sconfitta per il nostro processo di crescita: a me non piacciono le etichette, a noi come Inter ce ne mettono troppe”.

Sul Genoa e Daniele De Rossi: “Affrontiamo una squadra che con il nuovo allenatore ha ritrovato entusiasmo e punti, per l’Inter andare a Genova non è mai stato semplice: bisogna dare tutto quello che si ha. Stimo molto De Rossi, abbiamo convissuto per quattro anni meravigliosi, ho sempre apprezzato la sua intelligenza emotiva e calcistica fuori dal comune. Ho un ricordo bellissimo”.

Infine sulla sconfitta contro il Liverpool: “Non c’è stato un calo. Dal punto di vista dell’impegno e dell’intensità abbiamo aggiunto qualcosa in più rispetto alla partita di sabato contro il Como, anche se l’avversario è diverso. Non credo che abbiamo abbassato il livello, nell’atteggiamento e nel gioco non siamo stati inferiori al Liverpool”.