Marc Marquez, l’annuncio terrorizza Ducati: allarme in MotoGP

Alcune parole di Marc Marquez, ancora convalescente, accrescono la preoccupazione per il futuro del pilota in Ducati. Non era davvero previsto.

Quale sarà il futuro di Marc Marquez, almeno quello a lungo termine, non è ancora dato saperlo. Sulla carta, il pilota ha ancora un anno di contratto con il team Ducati Lenovo, per cui ha corso una stagione impeccabile sotto ogni aspetto. L’unico neo in questa situazione è che, a differenza di altri sport, la MotoGP è una disciplina in cui si tende a ritirarsi presto.

Marquez ha oltre trent’anni che non sono moltissimi. Semmai, il problema sono i numerosi infortuni accumulati nella sua lunga carriera che includono ben 4 operazioni alla spalla con l’omero davvero mal ridotto, dopo che uno sciagurato rientro troppo affrettato alle competizioni ai tempi della Honda Repsol portò addirittura ad un’infezione all’importante osso dell’articolazione della sua spalla.

Insomma, difficile immaginare che Marc possa correre ancora a lungo a questi livelli, e non lo diciamo con intento critico ma più realistico, anche considerando che Bagnaia e Bulega sono più giovani e, nel caso dovessero il primo tornare ai livelli pre 2025 ed il secondo macinare ancora molta esperienza con la Ducati, potrebbero rivelarsi un duo formidabile. O forse, c’è una terza opzione.

Marquez ha trovato un erede

Chi quest’anno farà, come Bulega, un esordio molto complicato ma anche pieno di aspettative in MotoGP è il pilota turco Toprak Razgatlioglu, classe 1996, grande talento in Superbike. Ma in MotoGP la questione è ben diversa e anche solo per diventare il più forte pilota a disposizione di Yamaha, l’atleta dovrà sudare, figuriamoci per divenire uno dei migliori della griglia.

In un recente video diffuso sui social network i due piloti, Toprak e Marc, sembrano avere una grande intesa e scherzano assieme con lo spagnolo che non riesce a pronunciare, in modo divertente, il cognome dell’atleta proveniente dall’enorme paese a cavallo tra medio oriente ed Europa e il pilota turco che si fa una risata. Sono però le parole di Marc a far pensare.

L’atleta spagnolo chiude il video dicendo: “Segnatevi il suo nome, avrà un grande futuro. Forse!”. Una dichiarazione ironica certo, ma sappiamo che quando Marquez dice qualcosa con ironia, ha sempre un fondo di verità. In caso di un’altra stagione deludente di Bagnaia, Toprak potrebbe rimpiazzarlo in Ducati Lenovo? O magari lo spagnolo vede nell’atleta esordiente un suo possibile erede? Tutti scenari a cui questo breve scambio fanno inevitabilmente pensare.