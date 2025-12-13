Milan, casting attacco: spunta il nome di Gabriel Jesus ma c’è l’ostacolo ingaggio

Il Milan continua a monitorare il mercato degli attaccanti con grande attenzione, soprattutto in vista della prossima finestra di gennaio. Tra i profili di livello internazionale accostati ai rossoneri spicca quello di Gabriel Jesus, attaccante brasiliano in forza all’Arsenal.

Secondo quanto riportato questa mattina dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il nome di Gabriel Jesus è oggi considerato una suggestione concreta per rinforzare l’attacco del Milan nei prossimi mesi.

Milan-Gabriel Jesus, l’indiscrezione

Il 28enne brasiliano è un profilo di esperienza internazionale, avendo giocato per anni ad alto livello con il Manchester City prima del trasferimento all’Arsenal. Il suo periodo in Inghilterra è stato segnato da un lungo infortunio al legamento crociato che lo ha tenuto fuori quasi un anno, e al rientro la concorrenza nel reparto offensivo dei Gunners è risultata intensa. Per questo motivo, gli scenari di un suo possibile trasferimento si sono riaccesi con forza nelle ultime settimane.

Il Milan di Massimiliano Allegri ha bisogno di un attaccante e sta valutando altre piste come quella che porta a Joshua Zirkzee o a Niclas Füllkrug, ma il profilo di Jesus resta sul taccuino per diverse ragioni: esperienza internazionale, capacità tecnica e adattabilità.

Gabriel Jesus, costi e contratto: ecco quanto guadagna

Un elemento che potrebbe favorire l’operazione è la volontà dello stesso Jesus di giocare con continuità nella seconda parte di stagione, soprattutto in vista del Mondiale 2026, in cui il brasiliano vuole essere protagonista con la sua nazionale. All’Arsenal, con la concorrenza aumentata e il reparto offensivo affollato, non è certo di trovare spazio.

Dal punto di vista economico, il giocatore percepisce un ingaggio piuttosto elevato, ma per i sei mesi restanti di contratto (in scadenza nel 2027) la spesa potrebbe rivelarsi sostenibile per il Milan, specie se l’Arsenal fosse disposto a monetizzare tramite un prestito con obbligo o diritto di riscatto. A oggi non ci sono offerte ufficiali né trattative avviate, ma la pista è viva e potrebbe accelerare già nelle prossime settimane di mercato.

Il Milan resta concentrato anche su altri profili per l’attacco, ma Gabriel Jesus rappresenta una delle opzioni più suggestive e efficaci per aumentare la qualità offensiva della rosa rossonera. Resta da capire se le parti riusciranno a trovare un accordo che soddisfi sia il club meneghino sia l’Arsenal, e soprattutto lo stesso giocatore, desideroso di rilanciarsi dopo l’infortunio e tornare protagonista sia in club che in nazionale.