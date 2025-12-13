Parma-Lazio, vittoria eroica per la banda Sarri in 9

Vince 0-1 la Lazio al Tardini contro il Parma e si porta all’ottavo posto in classifica. Superate Sassuolo e Cremonese. Biancocelesti in 9, decide la rete di Tijani Noslin.

Basta un gol di Tijani Noslin alla Lazio per battere in trasferta il Parma al Tardini. Biancocelesti che riescono a superare i crociati al netto di una doppia inferiorità numerica, causata dalla doppia espulsione di Zaccagni, vigoria sproporzionata e di Basic, condotta violenta. Nel finale è però determinante il subentrato Noslin che lanciato in porta da Danilo Cataldi sigla la rete che vale la vittoria. Noslin ma anche Provedel con il portiere della Lazio decisivo con più parate che blindano il successo e permettono alla Lazio di scavalcare Sassuolo e Cremonese, fermata dal Torino solo poche ore fa.

Zaccagni espulso, il primo tempo finisce 0-0

Tre minuti e Lazio subito pericolosa. Corvi salva su Cancellieri. Triangolazione Guendouzi-Cancellieri con quest’ultimo che calcia ma trova Corvi sulla sua strada. Al 13′ risposta del Parma. Bernabé controlla sul secondo palo il servizio di Oristanio, rientra e calcia ma Provedel dice di no. Al 16′ occasione Lazio. Estevez salva all’ultimo su Castellanos. Al 29′ Lazio pericolosa. Ci prova Basic su punizione, conclusione che finisce alta. Altra occasione per Basic al 38′. Il centrocampista calcia da ottima posizione ma Corvi è bravissimo a dire di no. Al 42′ la Lazio resta in 10. Intervento in ritardo di Zaccagni su Estevez. L’arbitro Marchetti lo giudica da rosso e espelle il giocatore. Il VAR conferma il colore del cartellino.

Lazio in 9 ma Noslin la decide

Pronti-via e ad inizio ripresa esce Delprato, infortunato, al suo posto entra Troilo. Gara senza squilli fino al 79′ quando Basic viene espulso per una gomitata volontaria sempre in direzione di Estevez che è stato ammonito. Al 82′ la Lazio trova comunque il vantaggio. Cataldi lancia in porta Noslin che trova il gol del vantaggio. Al 85′ Estevez sfiora il pari. Conclusione del centrocampista dal limite dell’area. Vola Provedel e salva la sua porta. Al 93′ ci prova ancora Estevez. L’argentino si coordina dal limite ma calcia fuori. 3 minuti e Djuric ci prova di testa, la sua conclusione finisce però a lato. Finisce così 0-1 al Tardini. Lazio che sale all’ottavo posto scavalcando così Sassuolo e Cremonese, battuta dal Torino oggi pomeriggio. Successo importantissimo per i biancocelesti dopo il pari contro il Bologna. Parma che resta ancorato a 14 punti in classifica a +4 sul Pisa terzultimo in classifica.