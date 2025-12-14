Ept Praga, su Sportitalia, Tavolo finale, segui la diretta

Ept Praga, su Sportitalia, il torneo alle ultime fasi. Il Main Event dell’European Poker Tour Praga 2025 entra nel vivo. La diretta streaming live, con commento in italiano, per seguire tutte le azioni del final table dell’EPT Praga direttamente sul nostro sito.
Al via sette giocatori rimasti in gara, con il turco Bora Kurtulus che si presenta al tavolo finale da chipleader. Nessun rappresentante italiano in corsa per il titolo: Filippo Ragone, ultimo azzurro ancora in gioco e unico a raggiungere il Day 5, è stato eliminato in decima posizione.
Segui il Main Event EPT Praga 2025 in diretta streaming
Sul nostro sito Sportitalia.com puoi seguire la diretta streaming dell’EPT Praga Main Event 2025 con aggiornamenti in tempo reale. Di seguito il programma completo delle live streaming fino al Final Table.
Programma dirette EPT Praga 2025
Venerdì 12 Dicembre
🕧 12:30 CET – EPT Prague: Main Event – Day 4
Sabato 13 Dicembre
🕧 12:30 CET – EPT Prague: Main Event – Day 5
Domenica 14 Dicembre
🕒 13:00 CET – EPT Prague: Main Event – Final Table
EPT Praga 2025: date e tornei principali
Scopri il calendario completo, i tornei più importanti e tutti gli aggiornamenti sull’European Poker Tour di Praga.
Come previsto, le registrazioni dell’ultimo minuto hanno permesso di superare di 34 iscritti l’edizione di marzo 2022, la prima dopo la pausa forzata della pandemia. Resta irraggiungibile, almeno per ora, il record dello scorso anno con 1.458 partecipanti.