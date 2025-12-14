Genoa-Inter, Lautaro Martinez spinge Chivu in vetta alla classifica

Termina 1-2 per l’Inter la sfida del Ferraris contro il Genoa. Ai nerazzurri bastano le reti di Bisseck e Lautaro Martinez per volare in vetta al campionato di Serie A.

Vince 1-2 l’Inter al Ferraris contro il Genoa. Inter che passa già nel primo tempo. A segnare è Bisseck che servito da Lautaro Martinez rientra sul sinistro e con una conclusione angolata batte Leali per la rete dello 0-1. Inter che raddoppia in chiusura di primo tempo con il Toro bravo a calciare all’angolino da dentro l’area di rigore. Nella ripresa nerazzurri subito pericolosi con Bisseck di testa. E’ poi il Genoa a riaprirla. Vitinha entra in area scarta Sommer e deposita in rete il pallone della speranza. Inter che porta comunque a casa i 3 punti e la vetta del campionato. Genoa che resta fermo a quota 14 punti.

Genoa-Inter 0-2, Lautaro Show

Prima iniziativa al 4′ minuto a mano del grifone. Vitinha non arriva però sul cross in mezzo. 2 minuti e Bisseck fa 1-0. Pio Esposito manda Lautaro nello spazio. Il Toro serve il difensore tedesco che carica e trova l’angolo basso per il vantaggio. Al 22′ ci prova Lautaro, para in due tempi Leali. Chance nerazzurra al 31′. Pio Esposito ci prova in scivolata. Leali gli sbarra la strada. Al 38′ raddoppio Inter. Sucic difende il pallone in area lì dove si getta Lautaro Martinez che con una conclusione potente e precisa trova l’angolino per la rete dello 0-2. Primo tempo che si chiude con l’Inter avanti di 2 gol.

Vitinha non basta, nerazzurri primi

2 minuti e Lautaro Martinez ha la chance per lo 0-3. Errore della coppia Marcandalli-Vasquez con il Toro che calcia ma Vasquez riesce a rimediare. Al 68′ Vitinha la riapre. Ekuban controlla e lancia per Vitinha, bravo a saltare Sommer e ha depositare nella porta sguarnita il pallone dell’1-2. Genoa che ci prova ma non passa. Al 88′ è Thuram ad avere l’occasione per l’1-3. Colpo di testa del francese, disinnescato da Leali. Al 93′ chance per l’Inter il Grifone si salva con Vasquez che anticipa il suo portiere e Thuram. Finisce 1-2, Inter nuova capolista. Genoa che resta a +2 sulla zona retrocessione.