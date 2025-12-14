Hanno fatto fuori Bagnaia: Ducati senza pietà, c’è già la firma

L’avventura di Pecco Bagnaia in sella alla Ducati ufficiale sembra sia ormai giunta al capolinea: la Rossa emiliana ne ha già preso un altro.

Quinto posto finale a 257 punti dal compagno di squadra Marc Marquez (vincitore del titolo mondiale), solo due Gran Premi e due Gare Sprint vinte con la Ducati ufficiale e tanti weekend deludenti. Pecco Bagnaia non vede l’ora di mettersi alle spalle il Mondiale 2025 di MotoGP, conclusosi con il nono titolo iridato della carriera di Marquez.

All’inizio della stagione si pensava che sarebbe stato proprio Bagnaia a contendere il titolo al fenomeno di Cervera: invece Pecco non è mai riuscito a trovare il feeling con la Desmosedici GP25, a differenza dello spagnolo che è parso volare praticamente su ogni circuito, almeno fino all’infortunio che lo ha costretto a rinunciare alle ultime gare (con il titolo già in tasca).

Ma allora quale sarà il futuro di Bagnaia? Il pilota torinese ha un contratto con la Casa di Borgo Panigale fino al 2026: ciò significa che anche il prossimo anno, salvo ribaltoni improvvisi, Bagnaia sarà ancora in sella a una Ducati ufficiale. Tuttavia l’indiscrezione appena lanciata dal giornalista spagnolo Manuel Pecino scatena gli appassionati di MotoGP: la Rossa emiliana sta lavorando per il futuro e avrebbe già provveduto a bloccare un pilota di grande valore.

Addio a Bagnaia, la Ducati ha deciso: chi prenderà il suo posto

Secondo Pecino, infatti, “Pedro Acosta ha già firmato“. Ma per chi? Il giornalista spagnolo paragona questa operazione a quella che ha portato Hamilton in Ferrari: considerando che sono entrambe rosse è facile immaginare che il futuro di Acosta – almeno stando a quanto affermato da Pecino – sia proprio in Ducati.

Ospite sul canale YouTube di Giovanni Zamagni, giornalista di Moto.it e Sky, Pecino ha fatto capire che la scelta di Ducati per il 2027 è proprio il 21enne spagnolo che quest’anno ha concluso al quarto posto in classifica piloti con la KTM. Ma chi dovrà fargli posto tra Marquez e Bagnaia? La scelta appare fin troppo scontata: Marc, attualmente, è intoccabile, mentre il rendimento di Pecco non sta soddisfacendo i vertici di Borgo Panigale.

E non è tutto: stando ad alcuni rumors, infatti, non è nemmeno da escludere che la Ducati opti per questo avvicendamento già prima che cominci la stagione 2026. Un’ipotesi al momento remota ma non così improbabile: nelle prossime settimane si capiranno le reali intenzioni della Rossa emiliana.