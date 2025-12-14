Scavalcato Sinner, non solo da Alcaraz: che figuraccia

Jannik Sinner lavora lontano dai riflettori a Dubai in vista della nuova stagione, però sui social emerge una notizia che sorprende i tifosi.

Jannik Sinner ha scelto Dubai per impostare la preparazione in vista di una stagione che, senza ombra di dubbio, partirà subito a tutta velocità. L’Australia è dietro l’angolo e il numero due del ranking mondiale sa bene che farsi trovare pronto sin dai primi tornei sarà fondamentale per dare continuità a quanto di straordinario mostrato nell’ultimo anno. Allenamenti intensi, clima ideale e un ambiente controllato: tutto sembra filare nel verso giusto.

Però, come spesso accade, basta uno scatto sui social per spostare l’attenzione e accendere la curiosità dei tifosi. Nelle ultime ore, infatti, tra commenti e condivisioni è iniziata a circolare una notizia che ha gelato, almeno per un attimo, i sostenitori dell’altoatesino. Sinner battuto ancora, superato, scavalcato. Parole che, messe così, fanno subito pensare a classifiche, sorpassi illustri e magari al solito confronto con Carlos Alcaraz. E invece no, perché questa volta il talento spagnolo non c’entra nulla.

Jannik Sinner scavalcato, la notizia fa il giro del web

La realtà è molto più leggera, quasi ironica, ma proprio per questo capace di raccontare il clima che si respira nel team azzurro. Tra una sessione di allenamento e l’altra, Jannik non rinuncia a qualche momento di svago. Anzi, è proprio in questi frangenti che emerge il lato più spontaneo del campione italiano, quello che piace tanto ai tifosi. Alcune immagini arrivate direttamente da Dubai hanno fatto rapidamente il giro dei social, mostrando Sinner impegnato in una partitella di calcio sulla spiaggia insieme ai suoi coach Darren Cahill e Simone Vagnozzi.

Un modo semplice per staccare la spina, ridere un po’ e allo stesso tempo mantenere il corpo in movimento. Ed è qui che arriva la “sconfitta” che ha fatto sorridere tutti. A prendersi la scena, infatti, non è stato Sinner, ma Simone Vagnozzi. Il coach abruzzese si è reso protagonista di una parata spettacolare, degna di un portiere di alto livello, lasciando il numero due del mondo battuto ancora una volta. Un’immagine che dice molto più di tante parole, perché racconta un gruppo affiatato, capace di lavorare duramente ma anche di prendersi in giro senza troppi formalismi.

Vagnozzi ha poi deciso di alimentare ulteriormente l’ironia, ripubblicando la foto nelle sue storie Instagram e taggando Gigi Donnarumma, portiere del Manchester City e della nazionale azzurra. Un dettaglio che ha scatenato reazioni, commenti e risate, confermando come l’episodio sia stato vissuto con grande leggerezza. Insomma, Sinner battuto ancora, ma solo dal suo team e solo in un contesto che nulla ha a che fare con il tennis giocato.

Questi momenti, infatti, fanno parte di una routine ormai consolidata. Ogni volta che si concedono un po’ di svago, Sinner finisce spesso per “perdere” contro qualcuno del suo staff, almeno per quanto riguarda calcio, ping pong o altre sfide improvvisate. Però è proprio questo equilibrio tra lavoro e relax che ha contribuito alla crescita impressionante del campione azzurro, sempre più maturo e consapevole dei propri mezzi.

Mentre sui social si scherza e si ironizza, sul campo le cose restano terribilmente serie. L’obiettivo è arrivare in Australia nella miglior condizione possibile, pronti a competere con chiunque. E se ogni tanto una parata di Vagnozzi o una risata in spiaggia servono ad alleggerire la pressione, allora ben vengano. Perché Sinner, senza ombra di dubbio, sa che le vere rivincite arriveranno con la racchetta in mano.