Izzo-Fico, momento drammatico: la coppia chiede rispetto sui social

E’ un momento drammatico quello che sta vivendo la coppia Izzo-Fico. L’annuncio a riguardo è arrivato tramite il profilo Instagram del difensore del Monza.

Momento tragico che sta vivendo Armando Izzo insieme alla sua compagna, Raffaella Fico. Il difensore del Monza ha annunciato che la sua compagna ha perso un bambino.

Izzo-Fico, il toccante messaggio sui social

Questo il messaggio pubblicato dal calciatore del Monza sul proprio profilo IG: “Prima che si creino false speculazioni, io e la mia compagna, Raffaella Fico, desideriamo comunicare che abbiamo avuto una grave perdita, purtroppo il nostro bambino di 5 mesi ci ha lasciati troppo presto e resterà per sempre nei nostri cuori. In questo momento di immenso dolore chiediamo rispetto, silenzio e sensibilità, evitando qualsiasi forma di speculazione su una perdita così delicata. L’unica forza che ci permette di andare avanti in questo momento è il nostro amore. Grazie!”