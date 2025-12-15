Messi a Delhi, vip e politici fanno la fila per incontrarlo: pochi secondi costano una cifra folle

Una fortezza a Nuova Delhi (in India). Messi è arrivato in città per la quarta e ultima tappa del suo Goat Tour. Per parlare con il fuoriclasse argentino occorre pagare cifre assurde.

L’amore per Messi non ha confini e in tutto il mondo apprezzano uno dei più grandi giocatori della storia del calcio mondiale. Ha scritto pagine di storia indelebile con la maglia del Barcellona, ha vinto il Mondiale con l’Argentina, segnando a raffica e incantando tutti gli appassionati del mondo del pallone. In queste ore proseguono gli incontri di Messi in India. Nella capitale indiana, lo staff dell’otto volte Pallone d’Oro avrebbe organizzato incontri privati faccia a faccia a porte chiuse al costo di 93mila euro ciascuno.

Il precedente di Kolkata

Il caos era iniziato a Kolkata, quando un gruppo di ragazzi era riuscito a eludere i controlli, entrando senza pagare i ticket. Satadru Dutta, l’organizzatore dell’evento, è stato arrestato in seguito ai disordini. “Stiamo prendendo provvedimenti affinché questa cattiva gestione non resti impunita”. I lamenti dei fan sono stati consistenti: “Abbiamo pagato i biglietti più di cento dollari e non abbiamo visto niente. Ho speso il mio stipendio mensile per vedere Messi”, i lamenti in coro dei tifosi. Adesso la security e le istituzioni hanno dunque preso i dovuti provvedimenti.

Messi e gli incontri con i fan: che caos!

Il primo ministro del Bengala Occidentale, Mamata Banerjee, è intervenuta dicendosi scioccata e turbata per la cattiva gestione dell’ordine pubblico: “Mi scuso con Messi, con tutti gli amanti dello sport”. L’entourage di Messi ha organizzato colloqui privati a cifre davvero elevate: si parla di 93mila euro per ogni incontro. Un costo sicuramente molto proibitivo e accessibile solamente alle persone ricche. A Delhi, Messi incontrerà anche il Presidente della Corte Suprema, alcuni parlamentari indiani e prenderà parte a un evento locale.

